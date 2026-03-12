Фонд Билла Гейтса Bill & Melinda Gates Foundation и другие миллиардеры поддержали масштабную инициативу TED, в рамках которой более $ 1 млрд направят на проекты, продвигающие аборты в странах Африки, Азии и Латинской Америки. Ключевым получателем финансирования станет организация Ipas, известная кампанией за легализацию абортов и изменением законов в государствах с сильными пролайф-позициями, сообщает СПЖ.

Программа под названием Audacious Project, созданная TED при поддержке крупных доноров, объявила о распределении $ 1,03 млрд на «новые инициативы». Формально эти гранты позиционируются как проекты по «медицинским прорывам» и «спасению планеты», однако среди получателей средств оказались структуры, напрямую работающие над расширением доступа к абортам.

В частности, организация Ipas на протяжении многих лет занимается продвижением абортов по всему миру и распространяет портативные вакуумные устройства для их проведения. По данным источников, одна такая установка может использоваться для десятки убийств детей в утробе матери.

Цель организации — к 2040 году сократить так называемые «небезопасные аборты» на 30% в десяти странах, включая Кот-д'Ивуар, Демократическая Республика Конго, Эфиопия, Кения, Нигерия, Замбия, а также Бангладеш, Индия, Пакистан и Мексика. По словам представителей Ipas, для реализации программы потребуется не менее $ 350 млн.

При этом часть средств планируется направить на лоббирование легализации абортов в странах, где действуют законы в защиту жизни, а также на продвижение абортных препаратов через аптеки и систему так называемой «самостоятельной помощи», когда женщина получает таблетки без медицинского контроля.

По мнению авторов публикации, новая инициатива фактически призвана компенсировать сокращение финансирования со стороны USAID и сохранить глобальную сеть организаций, продвигающих аборты. Теперь эти программы будут финансироваться не государственными структурами, а частными фондами и миллиардерами.

Русская линия