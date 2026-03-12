Сербская Православная Церковь выразила обеспокоенность возможными последствиями применения так называемого «закона об иностранцах» в Косово, который, по оценке церковных представителей и экспертов, может осложнить жизнь сербской общины в регионе, передаёт Gorthodox.com.

Как говорится в заявлении Рашко‑Призренской епархии Сербской Православной Церкви, усиленное применение правил въезда, проживания и работы для «иностранных граждан» может затронуть тысячи людей, которые годами живут и работают в сербских учреждениях в Косово. Речь идёт, в частности, о преподавателях, студентах и медицинских работниках, связанных с системой образования и здравоохранения, важной для сербского населения.

Особую тревогу в епархии вызывают возможные ограничения для сотрудников и студентов университета в Косовской Митровице — крупнейшего сербского учебного центра в регионе. По мнению церковных представителей, если такие люди будут рассматриваться как «иностранцы» без чёткого механизма легализации их статуса, это может поставить под угрозу право на образование и работу, а также нарушить нормальное функционирование социальных институтов.

Как отмечает издание Orthodoxia News Agency, закон, который власти в Приштине планируют начать полностью применять с 15 марта, также может затронуть духовенство и монашество Сербской Православной Церкви, а в перспективе — усложнить посещение православных святынь паломниками. Аналитики отмечают, что новые административные процедуры способны создать атмосферу правовой неопределенности для сербского населения региона.

В Рашско‑Призренской епархии призвали власти и международные структуры обеспечить переходный период и понятные процедуры регистрации, чтобы люди не оказались в статусе нарушителей исключительно из-за технических требований. Также подчеркивается необходимость диалога с сербской общиной перед введением строгих мер.

В епархии подчеркнули, что Церковь не занимается политикой, однако считает своим долгом выступать, когда под угрозой оказываются повседневная безопасность людей, их право на образование, медицинскую помощь и возможность жить на родной земле. Представители Церкви заявили, что продолжат следить за развитием ситуации и добиваться условий для нормальной жизни всех жителей региона.

Русская линия