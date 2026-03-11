Русская линия
Сводка новостей от 11 марта 2026

Власти самопровозглашённого Косово приняли закон, направленный против духовенства Сербской Православной Церкви
Косовский «закон об иностранцах» может ограничить пребывание в крае сербского духовенства и усилить давление на сербскую общину…

Карта КосовоВ Косово вступает в силу закон, который, по мнению экспертов, может серьёзно осложнить деятельность Сербской Православной Церкви в регионе. Речь идёт о так называемом «законе об иностранцах», который власти намерены полностью применить с 15 марта 2026 года. Аналитики предупреждают, что его реализация способна ограничить проживание в крае сербских священнослужителей и монахов, а также создать препятствия для паломников, посещающих православные святыни в Косово, передаёт СПЖ со ссылкой на издание Orthodoxianewsagency.

Историк Александар Ракович заявил сербской газете Politika, что Сербская Православная Церковь остаётся ключевым столпом культурной и национальной идентичности сербов в Косово, а новый закон может создать атмосферу неуверенности и давления на духовенство и верующих.

Эксперты также предупреждают, что в будущем власти могут применять административные меры, ограничивающие присутствие священнослужителей и сотрудников сербских учреждений, что усилит давление на сербскую общину региона.

Дополнительную тревогу вызывают сообщения о нападениях на православные святыни и памятники. Искусствовед Ясмина Цирич в интервью государственной телерадиокомпании Radio Television of Serbia подчеркнула, что осквернение храмов и монастырей является не просто актами вандализма, а ударом по культурному и религиозному наследию региона.

За последние десятилетия сотни православных храмов и монастырей в Косово были повреждены или разрушены. В период с 2014 по 2020 год в Косово и Метохии зарегистрировано 247 нападений на культурное наследие и религиозные объекты, и большинство инцидентов связаны с храмами и кладбищами Сербской Православной Церкви.

Рашко-Призренская епархия Сербской Православной Церкви ещё ранее заявляла, что ужесточение правил въезда, проживания и работы «иностранных граждан» может иметь серьёзные последствия для сербской общины, включая угрозы для права на образование, работу и нормальную повседневную жизнь. В епархии подчеркнули, что поспешное применение новых норм без переходного периода может привести к росту напряженности и правовой неопределенности для тысяч людей.

Владимирскую и Донскую чудотворные иконы Божией Матери, наконец, могут передать Церкви
Предполагается, что великие русские святыни на постоянной основе будут пребывать в Храме Христа Спасителя и Донском монастыре Москвы...

В Ялте почтили память Царя-Миротворца Александра III
На территории Ливадийского дворца была отслужена лития, и состоялось возложение цветов к памятнику русского Государя...

В Брянске и области объявлен траур по погибшим в результате атаки со стороны Украины
По городу были запущены поставленные Киеву английские ракеты Storm Shadow — 6 горожан погибли и около 40 были ранены...

В Вятке началась подготовка к Великорецкому крестному ходу
Духовенство Вятской епархии рассмотрело на специальном заседании ряд организационных вопросов православного шествия...

Этот день в Русской истории
Сегодня, в день рождения Государя Императора Александра III, мы вспоминаем архимандрита Фотия (Спасского)...

