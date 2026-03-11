На территории Ливадийского дворца была отслужена лития, и состоялось возложение цветов к памятнику русского Государя…

10 марта 2026 года, в канун 181-й годовщины со дня рождения Императора Александра III, ялтинцы и гости курорта почтили память русского монарха, вошедшего в историю страны как Царь-Миротворец, сообщает Православие.Ru.

Памятные мероприятия прошли в Массандре и Ливадии. На территории Ливадийского дворца состоялась церемония возложения цветов к памятнику Императору, а также была отслужена заупокойная лития.

Почтить память русского Государя пришли сотрудники Ливадийского дворца-музея, духовенство Крестовоздвиженского храма, Русской общины Ялтя, а также педагоги и воспитанники Ялтинской средней школы-кадетского лицея № 11 имени Императора Александра Третьего.

Император Александр III родился 26 февраля по старому стилю 1845 года, в день памяти свт. Порфирия, архиеп. Газского, в Санкт-Петербурге. Государь правил Российской империей более десятка лет — с 1881 по 1894 год и получил прозвище «Миротворец» за миролюбивую политику, так как в годы его правления Россия не участвовала ни в одном значимом военном конфликте.

Эпоха Александра Третьего стала периодом национального возрождения Российской империи, развития армии и флота, искусства, возвращения к национальным традициям.

Крым занимал особое место в жизни Государя, ведь благодаря заботам Александра Третьего маленькая Ялта в 1880-е — начале 1890-х годов успешно развивалась и получила известность как один из главных русских городов-курортов.

