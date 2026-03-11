10 марта 2026 года в Епархиальном управлении Вятской епархии под председательством епархиального секретаря иерея Виталия Лапшина состоялось рабочее совещание, посвященное подготовке к Всероссийскому Великорецкому крестному ходу, сообщает официальный сайт Вятской епархии.

В ходе совещания обсуждались вопросы участия в Крестном ходе духовенства, организации богослужений в Свято-Успенском Трифоновом мужском монастыре, в населенных пунктах по маршруту Крестного хода и в Великорецком подворье, организации церковного пения во время хода и на торжественных богослужениях в Великорецком. Были рассмотрены вопросы организации встречи Крестного хода на приходах в населенных пунктах.

Великорецкий крестный ход — самый древний, известный, многолюдный и величественный из всех Крестных ходов Вятской земли. Он начинается 3 июня от Свято-Успенского собора Вятки, идёт через поселок Макарье, села Бобино, Загарье, Монастырское, Горохово. Конечный пункт — село Великорецкое, где совершаются богослужения в храмах и на берегу реки Великой. Паломники возвращаются обратно через село Медяны и поселок Мурыгино, 8 июня прибывают в Вятку. Тысячи паломников из разных городов и сел России проходят 180-километровый путь.

Русская линия