Сводка новостей от 11 марта 2026

В Вятке началась подготовка к Великорецкому крестному ходу
Духовенство Вятской епархии рассмотрело на специальном заседании ряд организационных вопросов православного шествия…

Духовенство Вятской епархии рассмотрело на специальном заседании ряд организационных вопросов православного шествия10 марта 2026 года в Епархиальном управлении Вятской епархии под председательством епархиального секретаря иерея Виталия Лапшина состоялось рабочее совещание, посвященное подготовке к Всероссийскому Великорецкому крестному ходу, сообщает официальный сайт Вятской епархии.

В ходе совещания обсуждались вопросы участия в Крестном ходе духовенства, организации богослужений в Свято-Успенском Трифоновом мужском монастыре, в населенных пунктах по маршруту Крестного хода и в Великорецком подворье, организации церковного пения во время хода и на торжественных богослужениях в Великорецком. Были рассмотрены вопросы организации встречи Крестного хода на приходах в населенных пунктах.

Великорецкий крестный ход — самый древний, известный, многолюдный и величественный из всех Крестных ходов Вятской земли. Он начинается 3 июня от Свято-Успенского собора Вятки, идёт через поселок Макарье, села Бобино, Загарье, Монастырское, Горохово. Конечный пункт — село Великорецкое, где совершаются богослужения в храмах и на берегу реки Великой. Паломники возвращаются обратно через село Медяны и поселок Мурыгино, 8 июня прибывают в Вятку. Тысячи паломников из разных городов и сел России проходят 180-километровый путь.

Владимирскую и Донскую чудотворные иконы Божией Матери, наконец, могут передать Церкви
Предполагается, что великие русские святыни на постоянной основе будут пребывать в Храме Христа Спасителя и Донском монастыре Москвы...

В Ялте почтили память Царя-Миротворца Александра III
На территории Ливадийского дворца была отслужена лития, и состоялось возложение цветов к памятнику русского Государя...

В Брянске и области объявлен траур по погибшим в результате атаки со стороны Украины
По городу были запущены поставленные Киеву английские ракеты Storm Shadow — 6 горожан погибли и около 40 были ранены...

Власти самопровозглашённого Косово приняли закон, направленный против духовенства Сербской Православной Церкви
Косовский «закон об иностранцах» может ограничить пребывание в крае сербского духовенства и усилить давление на сербскую общину...

Этот день в Русской истории
Сегодня, в день рождения Государя Императора Александра III, мы вспоминаем архимандрита Фотия (Спасского)...

