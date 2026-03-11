Русская линия
Сводка новостей от 11 марта 2026

Владимирскую и Донскую чудотворные иконы Божией Матери, наконец, могут передать Церкви
Предполагается, что великие русские святыни на постоянной основе будут пребывать в Храме Христа Спасителя и Донском монастыре Москвы…

Владимирская икона. Деталь. Лики Христа и БогородицыВ эти непростые для России времена российские власти приняли очередное крайне важное, с духовной точки зрения, решение: великие русские святыни — Владимирская и Донская чудотворные иконы Божией Матери — в ближайшее время могут быть возвращены из Государственной Третьяковской галереи их законному владельцу — Руссой Православной Церкви. Это знаменательное событие может состояться уже совсем скоро — до праздника Воскресения Христова, который в этом году приходится на 12 апреля, сообщает издание «The Art Newspaper Russia».

Предполагается, что Владимирская святыня, которая с 1999 года находилась в специальном киоте в храме Святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее, может быть перенесена в Храм Христа Спасителя. А Донская икона — в Донской монастырь Москвы, где она и находилась до революции и куда в последние годы традиционно приносилась из музея на праздники.

Донская икона Пресвятой Богородицы. Феофан Грек, XIV в.Таким образом, судьба этих святынь может повторить историю другой великой святыни — «Святой Троицы» преподобного Андрея Рублева, переданной из Третьяковки Русской Православной Церкви в 2023 году. Тогда между Третьяковской галереей и Свято-Троицкой Сергиевой лаврой был заключён договор о передаче этой святыни в безвозмездное пользование сроком на 49 лет с последующей пролонгацией.

В настоящий момент в социальных сетях распространяются фотографии, на которых иконы Владимирской Богоматери нет в её постоянном киоте — защитной капсуле в церкви Николы в Толмачах. На её место помещён более поздний список. Сопроводительная документация указывает, что икона находится на исследовании в депозитарии галереи. Сами музейные работники пока никак не прокомментировали сообщения СМИ о передаче святынь. Тем не менее, хотелось бы верить, что это правда, и верующие уже в самое ближайшее время смогут молиться перед своими древними святынями.

