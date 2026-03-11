По городу были запущены поставленные Киеву английские ракеты Storm Shadow — 6 горожан погибли и около 40 были ранены…

В Брянске и области объявлен траур по погибшим в результате атаки со стороны Украины

11 марта 2026 года объявлено в Брянске днём траура, на всей территории области приспустят флаги, а телевидение и радио отменят все культурно-развлекательные программы. Такой указ издал губернатор Александр Богомаз, передаёт РИА Новости.

«Украинские террористы совершили бесчеловечный акт, ударив по городу Брянску семью ракетами Storm Shadow. Шесть человек погибли, 42 пострадали», — написал он в Телеграм-канале глава региона.

Губернатор уточнил, что 29 человек госпитализировали, включая ребёнка, его состояние стабильное.

«Правительству Брянской области совместно с органами исполнительной власти принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавших», — говорится в указе.

В Москву в настоящее время эвакуируют девять раненых, они в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии, сообщили в Минздраве РФ. Ещё 20 пострадавших, в том числе ребёнок, проходят лечение в местных больницах. Трое из них также в тяжёлом состоянии.

Русская линия