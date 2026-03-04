Западные религиозные лидеры опасаются, что дальнейшие военные действия могут привести к трагическим результатам для всего мира…

Всемирный совет церквей выступил с заявлением в связи с резкой эскалацией на Ближнем Востоке после начала военной операции США и Израиля против Ирана и последовавших ответных ударов Тегерана, сообщает портал Gorthodox.com со ссылкой на сайт ВСЦ.

Как подчеркнул генеральный секретарь Всемирного Совета Церквей Джефри Пиллэй, спираль насилия «ставит под непосредственную угрозу миллионы мирных жителей», подрывает региональную и международную безопасность и грозит дальнейшей дестабилизацией Ближнего Востока. По его словам, военное противостояние и ответная эскалация не способны обеспечить устойчивый мир, а лишь умножают страдания и повышают риск более широкого конфликта с непредсказуемыми глобальными последствиями.

Совет Церквей призвал к немедленному прекращению боевых действий, защите гражданского населения и инфраструктуры в соответствии с международным гуманитарным правом, а также к срочному возобновлению дипломатического диалога. В организации заявили о молитвенной солидарности с народами и христианскими общинами региона и обратились к политическим лидерам с призывом проявить сдержанность и ответственность.

С призывом к деэскалации выступил и папа Римский Лев XIV, сообщает Vatican News. Обращаясь к верующим, он заявил, что стабильность и мир не могут быть построены «на взаимных угрозах и оружии, несущем смерть», а возможны лишь через подлинный и ответственный диалог. Глава Ватикана предупредил о риске трагедии «огромных масштабов» в случае дальнейшего расширения конфликта и выразил надежду на восстановление роли дипломатии.

При этом никакого осуждения нападения США и Израиля на Иран, который до этого был готов вести переговоры и даже вёл их с Вашингтоном, со стороны ВСЦ и Ватикана не последовало, что ярко демонстрирует ограниченность западных религиозных лидеров в публичном обсуждении происходящего. А ведь именно США с подачи евреев развязали эту войну, последствия которой могут сказаться на всём мире.

Нападение США и Израиля на Иран произошло 28 февраля. По сообщениям СМИ, в результате ударов погиб верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи. Иран объявил о создании временного руководящего совета и нанёс ответные удары по израильским объектам и американским базам в регионе. Сообщается о многочисленных жертвах с обеих сторон.

Заявления международных христианских структур прозвучали на фоне усиливающейся напряжённости и попыток возобновить переговорный процесс, который, по мнению религиозных лидеров, остаётся единственным путём к предотвращению дальнейшей эскалации. Впрочем, иранцы уже имеют печальный опыт переговоров с США, которые всякий раз заканчивались убийством тех, кто их вёл со стороны Тегерана. Очень сомнительно, что они вновь захотят наступать на эти грабли.

Русская линия