3 марта 2026 года в Большом зале Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского при поддержке Министерства культуры РФ состоялось открытие IX Международного Великопостного хорового фестиваля, сообщает Патриархия.Ru.

Уникальность фестиваля заключается в том, что он призван возродить древнюю русскую традицию проведения концертов духовной и классической музыки в дни Великого поста. Это время усиленной молитвы и взгляда внутрь себя, поиск духовно-нравственных ориентиров. До 1917 года во время Великого поста отменялись развлекательные мероприятия, и концертные залы отдавались академической и духовной музыке. На концертах Международного великопостного хорового фестиваля воссоздается старинное исполнительское мастерство лучших школ и мастеров духовной музыки, исполняются выдающиеся сочинения русских и зарубежных композиторов.

В первом отделении концерта-открытия Великопостного фестиваля многочисленные зрители познакомились с композицией Родиона Щедрина «Запечатленный ангел», написанной в форме Литургии по мотивам одноименного рассказа Николая Лескова. Используя в своем музыкальном языке две традиции русского церковного пения — знаменный распев старообрядческой культуры и аккордовую фактуру богослужебной практики Нового времени — композитор переосмыслил тысячелетний путь нашего народа под покровом православной веры. Характерно признание самого композитора, что это произведение было написано не по чьему-либо заказу, а по «приказу сердца». Сочинение исполнил Академический Большой хор «Мастера хорового пения» радио «Орфей» под руководством главного дирижера народного артиста России Льва Конторовича.

Во втором отделении музыкального вечера был представлен редкий памятник русского музыкального модерна реквием" Александра Кастальского «Братское поминовение». Исполнение приурочено к 170-летию со дня рождения композитора. Эта оратория для солистов, хора и оркестра была написана в память о жертвах Первой мировой войны. С одной стороны, А.Д. Кастальский задумывал свое монументальное произведение как православную панихиду по воинам, сложившим головы в мировой войне. С другой — композитор опирался на жанр католического реквиема. Произведение не потеряло актуальности и в наше время, замечательное мастерство Александра Кастальского воспевает идею вечной жизни и воспринимается как спектакль-мистерия со множеством действующих лиц.

«Братское поминовение» исполнили: концертный симфонический оркестр Московской консерватории (художественный руководитель и дирижер — профессор Анатолий Левин, дирижер — Михаил Котельников); Московский Синодальный хор (художественный руководитель и дирижер — Заслуженный артист России Алексей Пузаков); праздничный хор «Артос» храма Сергия Радонежского в Солнцево (художественный руководитель и дирижер — Варвара Волкова); ансамбль «Колокола России» (художественный руководитель — Галина Филимонова).

Главный дирижер второго отделения — Михаил Котельников. Солисты: Алена Кузнечикова (сопрано), Дмитрий Кузьмин (баритон), Людмила Федорова (меццо-сопрано). Партия фортепиано — Андрей Алейников.

Художественные руководители Великопостного фестиваля: ректор Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского заслуженный деятель искусств РФ профессор А.С. Соколов; заведующий кафедрой хорового дирижирования народный артист РФ профессор Л.З. Конторович; заслуженный артист России художественный руководитель и главный дирижер Московского Синодального хора А.А. Пузаков.

Организаторы музыкального форума: АНО ПЦДМК «Страна Воскресения», Фонд содействия возрождению Синодального хора, Фонд развития творческих инициатив, Фонд «Академия хоровой культуры» при поддержке Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, Департамента культуры города Москвы, Москонцерта и Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения.

С подробной программа дальнейших концертов и мероприятий Международного великопостного хорового фестиваля 2026 можно ознакомиться по ссылкам на сайтах Фонда развития творческих инициатив, Московского синодального хора, Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения.

Русская линия