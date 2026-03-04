Настоятель подворья Русской Церкви в Софии принял участие в торжествах по случаю 148-й годовщины Освобождения Болгарии…

3 марта 2026 года, в 148-ю годовщину освобождения Болгарии от османского ига, в Патриаршем кафедральном Александро-Невском соборе в Софии Святейший Патриарх Болгарский Даниил совершил заупокойную литию, вознеся молитвы о Царе-Освободителе Александре II и воинах, отдавших свою жизнь за освобождение Болгарии. По окончании литии Святейший Владыка возглавил благодарственный молебен в честь национального праздника Болгарии, который приходится на этот день, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

За богослужением Его Святейшеству сослужили главный секретарь Священного Синода епископ Мелнишский Герасим, первый викарий Софийской митрополии епископ Браницкий Иоанн, настоятель подворья Русской Православной Церкви в Софии протоиерей Владимир Тыщук, представитель Румынской Православной Церкви в Болгарии ставрофорный иконом Нелуц Опря, духовенство Софийской митрополии, сообщает сайт подворья.

После богослужения Святейший Патриарх Даниил обратился к верующим с Первосвятительским словом, в котором поздравил участников богослужения с праздником и пожелал хранить свободу, дарованную столь высокой ценой. Молебен завершился торжественным возглашением многолетия.

В этот день протоиерей Владимир Тыщук также принял участие в церемонии возложения цветов и венков к памятнику Царю-Освободителю Императору Александру II.

В церемонии также участвовали Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Болгария Э.В. Митрофанова, директор Дома Москвы Б.А. Громов, сотрудники посольства, учителя и ученики школы при посольстве, общественные деятели и многочисленные граждане.

