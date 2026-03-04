Сегодня Церковь молитвенно вспоминает выдающегося русского государственного деятеля св. блгв. Великого Князя Ярослава Владимировича, прозванного Мудрым, блаженная кончина которого приходится на 20 февраля 1054 года.

9 марта 2004 года Священный Синод Украинской Православной Церкви благословил внести его в святцы, а 3 февраля 2016 года Архиерейский Собор Русской Православной Церкви официально прославил князя как святого всей Русской Церкви. Впрочем, как святой Ярослав Мудрый почитался на Руси издавна, а Церковь лишь подтвердила, что в соответствии со сложившейся традицией, он считается небесным покровителем государственных мужей, юристов, судей, прокуроров, храмоздателей, библиотекарей, научных работников, учителей и студентов.

Ярослав, во святом крещении Георгий, родился в 978 г. и был сыном св. равноапостольного великого князя Владимира и Рогнеды. Он был посажен отцом в Новгород, где его застало известие о смерти отца и об убийстве Святополком Окаянным братьев Бориса и Глеба. Ярослав пошел войной на Святополка и после нескольких лет борьбы победил и сел на великокняжеский престол. Ярослав провел ряд успешных военных кампаний: он нанес сокрушительное поражение печенегам, которые с тех пор прекратили свои набеги на Русь, подчинил ятвягов, литву, ямь, вернул захваченные поляками Червенские города, его дружина ходила походом на Царьград (поход завершился неудачно). Однако его правление памятно не столько воинскими победами, сколько благоустроением земли Русской, за что он и был прозван Мудрым. Он основал в Суздальской земле город Ярославль, в Псковской — город Юрьев. На месте своей победы над печенегами в 1037 г. Ярослав заложил величественный Софийский собор по образу Софии Цареградской, а в 1045 г. по его повелению его сын Владимир воздвиг Софийский собор в Новгороде. Он соорудил знаменитые Золотые ворота в Киеве, построил монастырь Св. Георгия и другие храмы. Ярослав оставил о себе память составлением свода законов Киевской Руси — «Русской правды», которая, дополненная его сыновьями и внуком Владимиром Мономахом, стала правовой основой жизни русского народа. Много сил уделял св. князь Ярослав христианскому просвещению народа.

Он поставил на широкую ногу перевод с греческого языка и перепись богослужебных и иных книг. Летописец говорит: «Подобно тому, как если б кто распахал землю, а другой посеял, а иные стали пожинать и есть пищу обильную, так и князь Владимир распахал и умягчил сердца людей, просветивши их крещением; сын его Ярослав насеял их книжными словами, а их теперь пожинают, принимая книжное учение. Велика бывает польза от него; из книг мы учимся путем покаяния, в словах книжных обретаем мудрость и воздержание; это реки, напоевающие Вселенную». Перед блаженной кончиной составил завещание сыновьям, которое начиналось словами: «Любите друг друга. Если будете жить в любви друг с другом, то Бог будет среди вас и покорит вам врагов ваших, и вы будете жить мирно. А если будете ненавидеть друг друга и ссориться, то погибнете сами и погубите землю отцов своих и дедов, которую достали они трудом великим».

Сегодня мы также вспоминаем русского путешественника и полярного исследователя Георгия Яковлевича Седова, скончавшегося в 1914 году.

Он родился в 1877 году в многодетной семье азовского рыбака. С раннего возраста Георгий рыбачил, ходил на поденщину в поле, чтобы помочь отцу прокормить семью. За два года окончив трехклассную церковно-приходскую школу, мальчик убежал из дома, чтобы получить дальнейшее образование и стать настоящим моряком.

В 1898 г. он окончил мореходное училище в Ростове-на-Дону, в 1901 экстерном сдал экзамены за курс Морского кадетского корпуса, откуда был выпущен поручиком по Адмиралтейству. В 1902 — 1904 по заданию Главного гидрографического управления Седов проводил гидрографические исследования в Баренцевом и Карском морях. В году Русско-японской войны Седов командовал миноноской, неся сторожевую службу в Амурском заливе.

В 1908 г. Седов возглавил экспедицию в устье р. Колымы. В 1910 г. обследовал Крестовую губу на Новой Земле. В 1912 г. Седов предложил проект экспедиции к Северному полюсу, которая была организована на частные средства. «Горячие порывы у русских людей к открытию Северного полюса проявлялись еще во времена Ломоносова и не угасли до сих пор. Амундсен желает во что бы то ни стало оставить честь открытия за Норвегией и Северного полюса. Он хочет идти в 1913 году, а мы пойдем в этом году и докажем всему миру, что и русские способны на этот подвиг..», — писал Седов докладной записке начальнику Главного гидрографического управления.

Инициатива Седова была поддержана морским министром И.К.Григоровичем и Государем, пожертвовавшим на экспедицию 10 тысяч рублей. Значительную помощь в подготовке экспедиции Седова оказала партия русских националистов и лично Михаил Алексеевич Суворин — редактор газеты «Новое время», сын известного консервативного издателя и публициста А.С.Суворина. В августе 1912 г. экспедиция во главе со старшим лейтенантом Седовым на судне «Св. Фока» (позже переименованного в «Михаила Суворина») вышла из Архангельска, взяв курс к Земле Франца-Иосифа. Однако у берегов Новой Земли вынуждена была зазимовать. Во время зимовки Седов обследовал и описал северо-западное побережье Новой Земли. В 1913 г. экспедиция достигла Земли Франца-Иосифа, где корабль был затерт льдами. Во время второй зимовки Седов и большая часть команды заболели цингой. Несмотря на это, 15 февраля 1914 г. Седов с двумя спутниками на собаках двинулся к Северному полюсу. В пути, недалеко от о. Рудольфа, самого северного острова самого северного нашего архипелага, Седов скончался. Спутники похоронили его на этом острове, поставив в изголовье крест, сделанный из лыж, а в могилу отважному путешественнику положили Русский флаг, который Седов мечтал водрузить на Северном полюсе.

В Арктике экспедиция собрала большой материал по океанографии, метеорологии, земному магнетизму, а также сведения о геологическом строении посещенных островов. Именем Седова названы архипелаг и остров, мыс и пик, пролив, два залива, две бухты, поселок, где он родился, улицы имени Седова есть в Москве и Санкт-Петербурге и во многих других городах и поселках.

В этот день мы вспоминаем великую русскую поэтессу Анну Андреевну Ахматову, скончавшуюся в 1966 году.

Ахматова (настоящая фамилия Горенко) родилась 11 июня (23 н.с.) 1889 года под Одессой в семье отставного инженера-механика флота. Первое стихотворение, по ее признанию, написала в 11 лет. Ее первый поэтический сборник «Вечер» вышел в 1912 году. Далее были «Четки» (1914), «Белая стая» (1917), «Подорожник» (1921), «Anno Domini» (1922), «Бег времени» (1965) и другие. Замуж вышла в 1910 году за известного поэта-акмеиста Н.Г. Гумилева, а в 1912 родила сына Льва. 1921 год прошел тяжелой поступью по жизни поэтессы. В августе арестовывают и расстреливают Гумилева. Советские власти налагают запрет на публикацию ее стихов и Ахматова лишается средств к существованию. В 1935 г. арестован сын поэтессы Лев Гумилев. После ее письменного обращения к Сталину его освободили, но в 1938 году снова арестовали и приговорили к казни. Только последующее репрессирование самих палачей спасло его от исполнения приговора. Переживания этих мучительных лет составили цикл «Реквием». В первые месяцы Великой Отечественной войны Ахматова пишет плакатные стихотворения. По распоряжению властей ее эвакуируют из Ленинграда до первой блокадной зимы, два с половиной года она проводит в Ташкенте. В первые послевоенные годы Ахматова навлекает на себя гнев Сталина, узнавшего о визите к ней английского историка И.Берлина. Постановление ЦК ВКП (б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград» за 1946 г. было направлено против Ахматовой и Зощенко. Снова возник запрет на публикации. Исключение было сделано в 1950 г., когда Ахматова написала стихи к юбилею Сталина в отчаянной попытке помочь сыну, арестованному в очередной раз.

В последнее десятилетие жизни Ахматовой ее стихи постепенно пришли к новому читателю. В 1965 г. издан итоговый сборник «Бег времени». На закате дней Ахматовой было позволено принять итальянскую литературную премию Этна-Таормина в 1964 г. и звание почетного доктора Оксфордского университета (1965). В марте 1966 года в Домодедово Анна Андреевна Ахматова скончалась. Ее отпевали в Морском соборе.

Бог даровал Анне Андреевне мирную кончину. Знаменательно, что последняя запись, которую она сделала в своем дневнике в день кончины, была посвящена почитаемым ею мученикам и исповедникам Христовым: «Мы так много и подробно знаем о поведении первых христиан. Римские матроны еще носили свои обычные одеяния и драгоценности, так что палач не знал, как отрубать голову, чтобы не повредить жемчуга и изумруды на шее мучениц».

