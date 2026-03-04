3 марта 2026 года, в годовщину подписания Сан-Стефанского мирного договора, закрепившего победу Российской империи в Русско-турецкой войне 1877−1878 годов и освобождение Болгарии, председатель Синодального отдела по делам молодежи епископ Истринский Серафим совершил заупокойную литию по героям, павшим под Плевной, сообщает официальный сайт Синодального отдела по делам молодёжи.

Богослужение состоялось у часовни в честь иконы Божией Матери «Знамение» и святого благоверного князя Александра Невского Патриаршего подворья — Памятника гренадерам, павшим под Плевной.

Его Преосвященству сослужили благочинный Иверского церковного округа протоиерей Андрей Речицкий, настоятель часовни героям Плевны и храма Воскресения Христова в Кадашах священник Павел Каледа, настоятель храма Живоначальной Троицы в Никитниках протоиерей Арсений Тотев, настоятель Троицкого храма на Грязех у Покровских ворот протоиерей Иоанн Каледа, клирики Подворья Патриарха Московского и всея Руси храма Святой Живоначальной Троицы при Свято-Владимирской детской больнице г. Москвы иерей Владимир Суханов и иерей Олег Заломаев, клирик храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Калитниковском кладбище иерей Максим Кузнецов.

В церемонии торжественного поминовения приняли участие представители Министерства обороны и Министерства иностранных дел России, Государственной Думы РФ, общественных объединений и организаций, болгарские единомышленники, передает сайт храма Воскресения Христова в Кадашах.

Песнопения заупокойной литии, а также ряд военных песен по её окончании исполнил хор воспитанников Военно-музыкального училища им. генерал-майора В.М. Халилова Минобороны России, до 2020 года принимавший участие в аналогичных мероприятиях в Часовне — Памятнике в течение многих лет.

В ходе мероприятия военный оркестр Военного университета Минобороны России исполнил Гимн России, адажио военного дирижера и композитора В.М. Халилова при торжественном возложении венка к Часовне, а также марш «Прощание славянки» при прохождении взвода Почетного караула с отданием воинских почестей.

В архипастырской проповеди епископ Серафим затронул важность дня 3 марта для исторической памяти русского и болгарского народов, а также ряда других православных народов Балкан, а также непреходящее значение победы Российской империи в Великой Освободительной войне 1877−1878 гг.

Затем состоялось памятное фотографирование собравшихся и окропление епископом Серафимом Часовни — Памятника святой водой согласно дореволюционной традиции торжественных поминовений в Часовне, основанной при её открытии.

Традиция торжественного поминовения воинов Русской армии, отдавших свои жизни в Русско-турецкой войне 1877−1878 годов, была возрождена в 1993 году. С тех пор ежегодно 10 декабря, в День памяти героев Плевны, и 3 марта, в годовщину подписания Сан-Стефанского мирного договора, у часовни совершаются заупокойные богослужения, отдаются воинские почести и проходят памятные мероприятия.

Русская линия