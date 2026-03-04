Русская линия
Сводка новостей от 4 марта 2026

За финансовые махинации на посту президента Общества карельского языка
Бывший глава Финляндской православной церкви Константинопольского Патриархата архиепископ Лев (Макконен) приговорён к 1,1 году тюрьмы условно…

Бывший глава Финляндской православной церкви Константинопольского Патриархата архиепископ Лев (Макконен) приговорён к 1,1 году тюрьмы условноОкружной суд Северной Карелии своим решением от 27 февраля 2026 года приговорил бывшего Предстоятеля автономной Финляндской православной церкви (Константинопольский Патриархат) архиепископа Льва (Макконена) к одному году и одному месяцу тюремного заключения условно за мошенничество с государственными субсидиями и нецелевое расходование средств ри отягчающих обстоятельствах, а также мошенничество с финансовой отчётностью. Приговор имеет отношение к деятельности архиепископа Льва в качестве председателя правления Общества карельского языка (фин. «Karjalan kielen seura») в период с 1995 по 2020 год, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на сайт ФПЦ.

Бывший секретарь общества приговорен к тюремному заключению условно на тот же срок за те же преступления. Как архиепископу Льву, так и бывшему секретарю общества предписано также выплатить финансовую компенсацию.

Решение суда не является окончательным и может быть обжаловано в Апелляционном суде.

Хотя рассмотренные в суде нарушения не связаны с деятельностью Финляндской православной церкви, но так или иначе касаются епископа ФПЦ, финские церковные власти незамедлительно проинформируют о вынесенном окружным судом приговоре Константинопольский Патриархат, в чьём ведении находится Финляндская церковь.

В мае 2024 года архиепископ Хельсинки и всей Финляндии Лев заявил об уходе на покой по собственному желанию. Священный Синод Финляндской православной церкви удовлетворил его просьбу и решил, что 76-летний владыка Лев останется на своем посту до конца 2024 года. Сообщалось, что архиепископ был «страстным поклонником карельского языка и культуры» и занимал пост президента Общества карельского языка с момента его основания. Однако, средства выделяемые на поддержку языка отправлялись на другие нужды. В результате в начале мая 2024 года полиция объявила, что начнет предварительное расследование деятельности Общества в связи с финансовыми нарушениями.

Комментировать ситуацию с Обществом архиепископ на тот момент отказался.

