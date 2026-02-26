Правительство Молдавии намерено вернуть в собственность государства более 800 храмов Православной Церкви Молдовы, имеющих статус исторических памятников. Об этом заявил на брифинге министр культуры Кристиан Жардан, отметив, что у властей нет возможности управлять ими, поэтому им подыщут других собственников, но не назвал их при этом, передаёт ТАСС.

«Эти 800 с чем-то исторических памятников будут возвращены в собственность государства. Честно говоря, у министерства нет возможности управлять всеми этими памятниками», — сказал министр. Он пояснил, что многие из церквей ветхие и их восстановление требует больших средств.

«Мы намерены принять решение о судьбе этих исторических памятников с учётом сложности и деликатности этой проблемы», — уточнил министр.

Ранее оппозиция обвинила правительство правящей Партии действия и солидарности в том, что под прикрытием «возвращения памятников государству» продолжается системное давление на Православную Церковь Молдавии, которая является самоуправляемой частью Русской Православной Церкви.

Так, архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл заявил, что раскол Православной Церкви в Молдавии финансирует правительство Румынии через учреждённую на территории страны «Бессарабскую митрополию». Владыка подчеркнул, что Православие в Молдавии терпит гонения от президента Майи Санду и её правящей партии.

Свидетельством этого стал конфликт вокруг православного храма в селе Деренеу, где произошли столкновения прихожан, несогласных с передачей храма «Бессарабской митрополии», и сотрудниками полиции, которых направили власти. Для разгона протестующих был задействован спецназ МВД, были задержаны нескольких человек, в том числе, и глава села Василий Ревенко, которые затем были отпущены под подписку о невыезде решением суда.

Очевидно, что режим Санду планирует отобрать храмы у Православной Церкви Молдовы и передать их представителям Румынского Патриархата, так как сама Санду является гражданкой Румынии и выступает за вхождение Молдовы в состав Румынского государства. Однако эти планы могут спровоцировать волну гражданских конфликтов в стране, так как молдавские верующие уже продемонстрировали, что они не будут сидеть сложа руки, когда будут отбирать их святыни.

