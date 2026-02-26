25 февраля 2026 года на официальном сайте Московской (городской) епархии был опубликован Указ Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилл № У-02/23 от 20 февраля 2026 года, адресованный протоиерею Андрею Лоргусу.

«Настоящим, на основании решения епархиального церковного суда Московской епархии от 23 декабря 2025 года, Вы извергаетесь из священного сана в связи с нарушением правил 6-го Трулльского Собора, 25-го, 31-го и 55-го Святых Апостолов, 16-го Первого Вселенского Собора, Никейского, 3-го IV Вселенского Собора, а также 56-го Святых Апостолов», — говорится в документе.

6-е правило Шестого Вселенского Собора (Трулльского) гласит: «Понеже речено в Апостольских правилах, яко из производимых в клир безбрачных, токмо чтецы и певцы могут вступати в брак: то и мы, соблюдая сие, определяем: да отныне ни иподиакон, ни диакон, ни пресвитер не имеет позволения, по совершении над ними рукоположения, вступати в брачное сожительство: аще же дерзнет сие учинити, да будет извержен. Но аще кто из поступающих в клир восхощет сочетаться с женою, по закону брака: таковый да творит сие прежде рукоположения во иподиакона, или в диакона, или во пресвитера».

25-е правило Святых Апостол указывает, что «епископ, или пресвитер, или диакон, в блудодеянии, или в клятвопреступлении, или в татьбе обличенный, да будет извержен от священного чина, но да не будет отлучен от общения церковного. Ибо писание глаголет: не отмстиши дважды за едино (Наум. 1:9). Такожде, и прочие причетники».

31-е правило Святых Апостол подвергает извержению пресвитера, который откажет в послушании своему законному епископу и отделится от него.

55-е правило Святых Апостол определяет, что «аще кто из клира досадит епископу: да будет извержен. «Князю бо людей твоих да не речеши зла» (Деян. 23:5).

16-е правило Первого Вселенского Собора указывает: «Аще которые пресвитеры, или диаконы, или вообще к клиру причисленные, опрометчиво и страха Божия пред очами не имея, и церковнаго правила не зная, удалятся от собственной церкви: таковые отнюдь не должны быти приемлемы в другой церкви; и надлежит всякое понуждение противу них употребити, да возвратятся в свои приходы; или, аще останутся упорными, подобает им чуждым быти общения. Такожде, аще кто дерзнет принадлежащаго ведомству другаго восхитити, и в своей церкви рукоположити, без согласия собственнаго епископа, от котораго уклонился причисленный к клиру: недействительно да будет рукоположение».

3-е правило IV Вселенского Собора гласит: «Дошло до святаго собора, что некоторые из принадлежащих к клиру, ради гнусного прибытия, берут на откуп чужие имения, и устрояют мирские дела, о Божием служении небрегут, а по домам мирских людей скитаются, и поручения по имениям приемлют, из сребролюбия. Посему определил святый и великий собор, чтобы впредь никто, ни епископ, ни клирик, ни монашествующий, не брал на откуп имений, и в распоряжение мирскими делами не вступал: разве токмо по законам призван будет к неизбежному попечительству над малолетними, или епископ града поручит кому иметь попечение о церковных делах, или о сиротах и вдовах беспомощных и о лицах, которым особенно нужно оказать церковную помощь, ради страха Божия. Аще же кто впредь дерзнете преступити сие определение: таковый да будет подвергнут церковному наказанию».

56 правило Святых Апостолов гласит, что «аще кто из причта досадит пресвитеру, или диакону: да будет отлучен от общения церковного».

О реакции на данный указ самого отца Андрея, ничего неизвестно. Однако, судя по тому, что рассказывает о себе бывший священнослужитель на своём сайте, он давно не считает себя священником. Во всяком случае, своих читателей он о своём сане не извещает:

«Немного о себе

Я — психолог-консультант, антрополог, писатель, преподаватель.

С 1996 года преподаю психологию, антропологию и другие предметы.

Сейчас занимаюсь индивидуальными и частными учебными программами повышения квалификации по европейскому стандарту.

Веду частное, групповое и супружеское консультирование.

Стаж психотерапевтической работы 20 лет, более 6500 часов.

Стаж групповой работы с 2005 года. Более 400 учебно-терапевтических групп.

Член правления Европейского движения Христианской Психологии, психотерапии и антропологии. https://www.emcapp.eu/.

Автор (и соавтор) 16 книг, более 30 статей, более 180 курсов видеолекций.

Сфера профессиональных интересов — психология личности, психология эмиграции, семейная психология, психотерапия личностных расстройств, кризис среднего возраста, кризис религиозности, христианская антропология".

