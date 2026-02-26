На очередном своём заседании Генеральный Синод церкви Англии после продолжительных обсуждений проголосовал против введения отдельных церемоний «благословения однополых пар» в своих храмах, сообщает Православие.Ru со ссылкой на британское издание The Telegraph.

Более того, члены Синода объявили о завершении девятилетней программы «Жить в любви и вере», направленной на возможный пересмотр учения о сексуальной ориентации, гендерной идентичности и браке, и снятии с повестки дня разработки специальных служб для официально зарегистрированных пар половых извращенцев, не говоря уже об их «венчании».

Епископы из Генерального Синода пришли к выводу, что на данном этапе существуют «богословские и юридические барьеры, препятствующие введению церемоний или служб благословения лиц, состоящих в однополом браке или гражданском союзе» (252 члена Синода согласились с данным выводом, 132 не согласились и 21 член Синода воздержался).

Прозвучали официальные извинения за «душевные страдания и боль», причиненные чадам церкви Англии независимо от их взглядов за годы работы программы «Жить в любви и вере». Впрочем, совершение кратких молитв «благословения» содомских пар во время обычных воскресных богослужений по-прежнему разрешено в соответствии с правилами, введенными в 2023 году, отметили члены Синода.

Консервативные члены Синода, в свою очередь, указали, что разочарованы крайне неопределенной позицией руководства церкви Англии по поводу многовекового учения о семье и браке. Они также подчеркнули, что «страдания, причинённые тем, кто придерживается традиционного, исторического Библейского учения» о содомии, должны быть учтены.

По словам Бусолы Содейнде, члена Палаты мирян в Синоде, в Сообществе англиканских церквей Глобального Юга (GSFA), в которое входят свыше десяти поместных церквей Англиканского сообщества с 35 млн верующими, считают, что с ними за все эти годы должным образом не консультировались, и возражают против того, чтобы их обзывали «гомофобами» только за то, что они придерживаются традиционной христианской нравственности.

Напомним, что осенью 2025 года король Великобритании Карл III назначил 63-летнюю Сару Маллали, женщину-епископа либеральных взглядов и сторонницу однополых «браков», новым архиепископом Кентерберийским и духовным главой англикан всего мира.

Этот шаг британского правительства в той или иной степени осудили все консервативно настроенные англиканские клирики и архиереи всего мира, особенно на африканском континенте, из-за её далеких от Библейского учения взглядов на брак и сексуальную ориентацию.

Русская линия