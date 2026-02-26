Сегодня Святая Церковь чтит сщмч. архиепископа Сильвестра (Ольшевского), память которого дорога русским монархистам. Будущий владыка (в миру Иустин Львович Ольшевский) родился 31 мая 1860 г. в семье сельского причетника в Киевской губернии. Он окончил Киевскую семинарию и Киевскую духовную академию и долгое время трудился на миссионерской ниве в Киевской и Полтавской епархиях. В 1892 г. рукоположен во иерея целибата (редкий по тем временам случай). В 1910 г. принял монашеский постриг, а в 1911 г. хиротонисан во епископа Прилукского, викария Полтавской епархии. В 1915 г. он был назначен епископом Омским и Павлодарским.

В 1918 г. владыка был арестован новой большевистской властью. После освобождения Сибири армиями адмирала А.В.Колчака в ноябре 1918 г. в Томске состоялось совещание архипастырей Сибири, которое организовало Высшее временное церковное управление Сибири, главой которого был избран высокопреосвященный Сильвестр. Первым же своим действием он отменил безбожный декрет от 19 января 1918 г. Церкви были возвращены земли и собственность, в школах восстановлено преподавание Закона Божия, в Сибири была восстановлена учебная деятельность в пяти духовных семинариях и в пяти духовных училищах.

Владыка уделял большое внимание вопросу духовного смысла Белой борьбы. Он активно поддерживал движение крестоносцев, которое возникло в колчаковской армии по инициативе профессора Д.В. Болдырева и протоиерея Петра Рождественского, которые организовали в Омске Гермогеновское братство по организации Дружины Святого Креста и Зеленого Знамени. Владыка отслужил молебен перед отправкой на фронт первой роты добровольцев-крестоносцев, лично прикалывал на грудь кресты командирам добровольцев. Он освятил кресты и хоругвь дружины крестоносцев и благословил добровольцев иконой Святителя Николая.

Однако в конце 1919 г. белые оставили Омск. Прекрасно понимая, что подвергает свою жизнь опасности, архиепископ Сильвестр не бросил вверенную ему Богом паству и остался в городе. Вскоре он был арестован и заключен в тюрьму, где в течение двух месяцев его истязали. Не сломив волю мужественного архипастыря, безбожники подвергли его жестокой и мучительной смерти. Прибив его руки гвоздями к полу и таким образом распяв, они раскаленными шомполами прижигали его тело, а затем этим же раскаленным докрасна шомполом пронзили сердце.

Сегодня мы также вспоминаем легендарного русского матроса, героя обороны Севастополя П.М.Кошку, скончавшегося в 1882 году.

Петр Маркович Кошка родился в 1828 г. в одной из деревень Каменец-Подольской губернии в семье крепостного крестьянина. В 1849 г. он был отдан в рекруты, служил на кораблях Черноморского флота. В дни обороны Севастополя вместе с другими матросами Кошка был направлен на сушу, сражался на одной из батарей, сразу же показав себя отважным и находчивым солдатом, и вскоре стал одним из тех «охотников» (т.е. добровольцев), которым особенно по душе пришлись отчаянные ночные вылазки в стан противника.

В одну из вылазок, хорошо зная местность, он незаметно подкрался к неприятельскому оцеплению, и, взяв в плен трех французов, привел их на бастион. А в начале 1855 г. он совершил новый подвиг, который сделал его знаменитым. По дороге в казарму Кошка надумал заглянуть в ближайшие английские траншеи, где увидел, что англичане врыли в землю, его товарища, погибшего накануне, и используют как цель для стрелков. Отважный моряк решил избавить тело товарища от поругания и принести его к своим. Незаметно подкравшись к убитому, он вырыл его, взвалил себе на спину, на глазах изумленных англичан, пополз и благополучно добрался до своего бастиона.

Матрос 30-го флотского экипажа Петр Кошка участвовал в восемнадцати таких вылазках и возвращался с ценными сведениями о противнике. Также находчивый матрос Кошка однажды спас жизнь адмиралу В.А.Корнилову, бросив в котел с кашей вражеское ядро, залетевшее в окоп.

За храбрость, находчивость и ловкость он был произведен в матросы первой статьи, а затем в квартирмейстеры. За свои подвиги русский матрос заслужил солдатского «Георгия» IV ст. и несколько медалей. П.М.Кошка также должен был получить «Георгия» III и II ст., но представления не дошли до нужных инстанций (позже генерал С.А.Хрулев помог моряку получить заслуженного им «золотого Георгия» II ст.).

В октябре 1855 г. после ранения герой-матрос получил продолжительный отпуск, а в 1863 г, был вновь призван на флот и служил на Балтике. Когда срок службы истек, Петр Кошка вернулся в родную деревню, женился и занялся крестьянским трудом. Его имя по праву стало легендарным и вошло в отечественную историю как символ яркого народного характера и олицетворение лучших качеств русского солдата.

Русская линия