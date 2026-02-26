Гражданский губернатор Святой Горы Афон обсудил с Патриархом Варфоломеем «проблемы, связанные с управлением и духовной жизнью» на Афоне…

26 февраля 2026 года Константинопольский Патриарх Варфоломей принял на Фанаре гражданского администратора Святой Горы Афон Алкивиадиса Стефаниса, прославившегося жесткими гонениями на неугодных Фанару монашествующих. О встрече сообщает портал «OrthodoxTimes».

Во время встречи состоялось обсуждение вопросов, касающихся Афонского государства, в том числе «проблемы, связанные с управлением и духовной жизнью». «Беседа прошла в духе сотрудничества и взаимного уважения, что отражает давние и особые отношения между Вселенским патриархатом и Святой Горой», — говорится в сообщении.

Стефанис также встретился с членами Патриаршего Синодального комитета на Афоне, с которыми обсудил вопросы, представляющие общий интерес, касающиеся благополучия и нормального функционирования афонской монашеской общины.

Напомним, что в мае 2025 года отцы-келлиоты Святой Горы Афон выступили с открытым письмом против действий Алкивиадиса Стефаниса, который начал процесс преследования и изгнания некоторых монахов из монашеской республики.

В своём обращении насельники Афона подчеркивали, что решение губернатора о применении санкций против монахов противоречит многовековым традициям Святой Горы. Они напомнили, что Афон — это «не просто географическая точка, а удел Богородицы», где монахи служат Христу, а не мирским властям.

Тем не менее, изгнание неугодных монахов со Святой Горы продолжается, и, судя по всему, Стефанис тесно координирует этот процесс с Константинопольским Патриархом Варфоломеем.

Русская линия