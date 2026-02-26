Святейший Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате удара БПЛА по заводу «Дорогобуж» в Смоленской области…

«Убеждён, что духовенство вверенной Вашему попечению епархии окажет поддержку тем, кого коснулось это страшное горе»

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи гибелью людей в результате удара БПЛА, нанесенного 25 февраля по заводу по производству азотных удобрений ПАО «Дорогобуж» в Смоленской области, сообщает Патриархия.Ru.

«С болью в сердце воспринял известие о трагедии на ПАО «Дорогобуж», где в результате удара беспилотных летательных аппаратов погибли и пострадали сотрудники завода, — говорится в Патриаршем послании.

Подобные террористические акты, направленные против мирных граждан, не имеют никаких оправданий и являются тяжким военным преступлением — преступлением пред Богом и людьми.

Выражая искренние соболезнования родным и близким погибших, возношу молитвы ко Господу о скорейшем выздоровлении раненых и укреплении сил врачей, которые самоотверженно борются за их жизни.

Надеюсь, что власти региона окажут необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим. Представители Смоленской епархии, со своей стороны, готовы духовно поддержать людей, нуждающихся в сочувствии и участии.

Милостивый Спаситель да упокоит души убиенных, да укрепит и утешит всех, кто ныне скорбит и страдает".

Обращаясь к митрополиту Смоленскому и Дорогобужскому Исидору, Предстоятель Русской Православной Церкви также указал, что «потрясён цинизмом и беспринципностью действий киевского режима, в очередной раз избравшего военной целью мирных граждан».

«Всем сердцем болезнуя вместе с дорогими мне жителями Смоленской земли, выражаю глубокое сочувствие семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Убеждён, что духовенство вверенной Вашему попечению епархии окажет поддержку тем, кого коснулось это страшное горе», — отметил Патриарх Кирилл.

Русская линия