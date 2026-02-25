Представители «Русской общины» бьют тревогу — по всей Московской области и Новой Москве накануне Великого поста были массово отменены традиционные народные праздники, в том числе давно полюбившиеся жителям мероприятия под названием «Русский двор». В то же время фестивали плова, лезгинки и другие культурные акции, организуемые мигрантами, проходят без помех, нередко — с участием официальных лиц, сообщает издание «Аргументы Недели».

21 февраля в одном из дворов города Люберцы должен был пройти праздник «Русский двор» — с блинами, народными играми, песнями и спортом. Мероприятие было полностью согласовано, всё готово. Но за три дня до события его внезапно отменили. Вместо этого в том же дворе провели «масленичный» праздник, который, в отличие от «Русского двора», не собрал почти никого. На звонки организаторов администрация перестала отвечать.

Весь прошлый год местная администрация Пушкино системно блокировала проведение «Русских дворов». Последней каплей стал запрет масштабного праздника в центральном парке — за два дня до события, несмотря на полное согласование и приглашение известных артистов.

В Троицке (ТиНАО, Новая Москва) произошла история ещё более показательная. Организаторы неоднократно подавали заявки в строгом соответствии с законом — и получили череду отказов. Тем мне менее, в сентябре согласование было получено, но потом отозвано УВД, причём праздник прервали уже во время проведения: на глазах у жителей и гостей на улице появились автозаки и полицейские с автоматами.

В октябре, ноябре, декабре — новые отказы: ДК «Марьино», Внуково, Красная Пахра, Щербинка, «Московский», Кокошкино — везде при соблюдении всех сроков и правил. А 22 февраля 2026 года «Русский двор» отменили даже на территории храма в Троицке. Причина — абсурдный замкнутый круг: «Согласование есть, если согласует ОВД. ОВД не согласовало, потому что нет согласования от администрации».

Вопросы остаются открытыми:

— Кому мешают русские народные песни, танцы, детские мастер-классы и спортивные состязания?

— Почему такие мероприятия системно блокируются, в то время как фестивали плова и лезгинки проходят свободно, часто при поддержке тех же самых чиновников?

— И главное — чьи интересы защищают диаспоры и чиновники на местах?

Представители «Русской общины» уверены: за этой практикой стоит целенаправленное вытеснение русской культуры из общественного пространства — не под видом «толерантности», а под прикрытием формальной бюрократии.

Русская линия