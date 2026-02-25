Глава Константинопольской Церкви заявил, что будет поддерживать украинские власти до того, пока они не добьются от России «подлинного мира»…

24 февраля 2026 года, в четвертую годовщину начала полномасштабного вооружённого конфликта между Россией и Украиной, Константинопольский Патриарх Варфоломей совершил литию по всем жертвам военных действий и в присутствии дипломатов из Украины и ряда других европейских государств озвучил своё видение мирного урегулирования продолжающегося конфликта, сообщает портал «OrthodoxTimes».

По словам главы Фанара, Украине необходим только «настоящий, справедливый и длительный мир». При этом он отметил, что простое прекращение боевых действий не всегда означает подлинный мир.

«Поле боя без выстрелов не всегда является миром; это может быть тревожная тишина, усталость, ошибочно принятая за покой, или капитуляция, замаскированная под умиротворение», — заявил Патриарх Варфоломей и добавил, что настоящее согласие требует «признания права народа самостоятельно определять свою судьбу».

Он также заверил, что остаётся «решительно рядом с Украиной на каждом шагу до дня истинного примирения», и выразил надежду, что лидеры народов пойдут «узким путём справедливости».

В ответ генеральный консул Украины в Турции Роман Недильский поблагодарил Патриарха Варфоломея за «твёрдую позицию, которая вдохновляет украинцев на дальнейшую борьбу».

Таким образом, все слова главы Фанара на самом деле были не о мире, а о необходимости продолжения военных действий до достижения неких «справедливых условий». Что это за условия, можно только догадываться.

Русская линия