Константинопольский Патриарх Варфоломей желает продолжения военных действий на Украине до достижения «справедливых условий»
Глава Константинопольской Церкви заявил, что будет поддерживать украинские власти до того, пока они не добьются от России «подлинного мира»…
24 февраля 2026 года, в четвертую годовщину начала полномасштабного вооружённого конфликта между Россией и Украиной, Константинопольский Патриарх Варфоломей совершил литию по всем жертвам военных действий и в присутствии дипломатов из Украины и ряда других европейских государств озвучил своё видение мирного урегулирования продолжающегося конфликта, сообщает портал «OrthodoxTimes».
По словам главы Фанара, Украине необходим только «настоящий, справедливый и длительный мир». При этом он отметил, что простое прекращение боевых действий не всегда означает подлинный мир.
«Поле боя без выстрелов не всегда является миром; это может быть тревожная тишина, усталость, ошибочно принятая за покой, или капитуляция, замаскированная под умиротворение», — заявил Патриарх Варфоломей и добавил, что настоящее согласие требует «признания права народа самостоятельно определять свою судьбу».
Он также заверил, что остаётся «решительно рядом с Украиной на каждом шагу до дня истинного примирения», и выразил надежду, что лидеры народов пойдут «узким путём справедливости».
В ответ генеральный консул Украины в Турции Роман Недильский поблагодарил Патриарха Варфоломея за «твёрдую позицию, которая вдохновляет украинцев на дальнейшую борьбу».
Таким образом, все слова главы Фанара на самом деле были не о мире, а о необходимости продолжения военных действий до достижения неких «справедливых условий». Что это за условия, можно только догадываться.
