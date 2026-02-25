Русская линия
Сводка новостей от 25 февраля 2026

В Киеве похищен протоиерей Ярослав Кругленко
Настоятеля Александро-Невского храма, который регулярно участвовал в молитвенных стояниях у Киево-Печерской лавры, задержали сотрудники военкомата…

Протоиерей Ярослав Кругленко24 февраля 2026 года около 17:00 в Киеве сотрудники ТЦК похитили настоятеля Александро-Невского храма Украинской Православной Церкви протоиерея Ярослава Кругленко, сообщает СПЖ со ссылкой на его супругу.

По её словам, священнослужителя задержали на улице Полярной, возле магазина «Леруа Мерлен». Его доставили в ТЦК по адресу: ул. Иорданская, 26, где удерживали без возможности связи с родными.

Позднее отца Ярослава перевезли в Дарницкий район Киева. Связи с ним не было до полуночи. Около 00:00 он смог позвонить супруге и кратко сообщил, что ночью его планируют отправить в Днепр.

В настоящее время связь со священником отсутствует, его точное местонахождение семье неизвестно.

Похищенный в Киеве сотрудниками ТЦК о. Ярослав Кругленко был одним из священников, которые регулярно молились на молитвенных стояниях у стен Киево-Печерской лавры.

Семья и прихожане храма св. Александра Невского, где батюшка является настоятелем, просят сугубо молиться за него и разрешение этой ужасной ситуации.

Митрополита Святогорского Арсения выпустили из СИЗО под домашний арест
Наместник Святогорской Лавры пробыл за решёткой 1 год и 10 месяцев, начиная с 25 апреля 2024 года...

Константинопольский Патриарх Варфоломей желает продолжения военных действий на Украине до достижения «справедливых условий»
Глава Константинопольской Церкви заявил, что будет поддерживать украинские власти до того, пока они не добьются от России «подлинного мира»...

В Москве пройдёт IX Международный Великопостный хоровой фестиваль
Фестиваль призван содействовать возрождению давней русской традиции проведения концертов духовной и классической музыки в дни Великого поста...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем генералиссимуса А.С.Шеина и математика Н.И.Лобачевского...

