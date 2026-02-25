Настоятеля Александро-Невского храма, который регулярно участвовал в молитвенных стояниях у Киево-Печерской лавры, задержали сотрудники военкомата…

24 февраля 2026 года около 17:00 в Киеве сотрудники ТЦК похитили настоятеля Александро-Невского храма Украинской Православной Церкви протоиерея Ярослава Кругленко, сообщает СПЖ со ссылкой на его супругу.

По её словам, священнослужителя задержали на улице Полярной, возле магазина «Леруа Мерлен». Его доставили в ТЦК по адресу: ул. Иорданская, 26, где удерживали без возможности связи с родными.

Позднее отца Ярослава перевезли в Дарницкий район Киева. Связи с ним не было до полуночи. Около 00:00 он смог позвонить супруге и кратко сообщил, что ночью его планируют отправить в Днепр.

В настоящее время связь со священником отсутствует, его точное местонахождение семье неизвестно.

Похищенный в Киеве сотрудниками ТЦК о. Ярослав Кругленко был одним из священников, которые регулярно молились на молитвенных стояниях у стен Киево-Печерской лавры.

Семья и прихожане храма св. Александра Невского, где батюшка является настоятелем, просят сугубо молиться за него и разрешение этой ужасной ситуации.

Русская линия