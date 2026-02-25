Наместник Святогорской Лавры пробыл за решёткой 1 год и 10 месяцев, начиная с 25 апреля 2024 года…

25 февраля 2026 год состоялось очередное подготовительное заседание Чечеловского районного суда г. Днепр по делу наместника Святогорской Лавры митрополита Святогорского Арсения. Суд рассматривал ходатайство стороны защиты об изменении меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей, сообщает Телеграм-канал Святогорской Лавры.

Владыка Арсений принял участие в заседании очно. В зал суда его поддержать пришли верующие Украинской Православной Церкви. Также в слушании приняла участие депутат Верховной Рады Украины Виктория Гриб.

Адвокаты просили суд изменить владыке Арсению меру пресечения с содержания под стражей, которая является исключительной и крайней мерой пресечения в уголовном производстве, на взятие на поруки, освобождение под залог или домашний арест. При этом они ссылались на соответствующие прецедентные дела Европейского суда, который считает круглосуточный домашний арест альтернативой содержания в СИЗО.

Как отметила сторона защиты, Украина является лидером по количеству поданных дел в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Каждый четверг ЕСПЧ принимает решение против Украины из-за нарушений прав людей, в отношении которых открыты судебные производства, в частности, из-за нарушений в сфере необоснованности продления содержания под стражей. В статье 5 Конвенции о правах человека и основных свободах указано, что арестованному «должно быть обеспечено рассмотрение дела судом в течение разумного срока или освобождение во время производства».

Также адвокаты подали ходатайство о возвращении обвинительного акта в связи с его несоответствием требованиям уголовного процессуального законодательства, а именно статьи 291 УПКУ.

Выслушав стороны защиты и обвинения, судья Татьяна Васильевна Безрук удалилась в совещательную комнату. Вернувшись, она огласила решение суда: заменить меру пресечения на круглосуточный домашний арест до 25 апреля 2026 года без применения электронного средства контроля.

Спустя почти два года, проведённых в СИЗО, владыка Арсений был неожиданно отпущен под арест, что стало очень радостной новостью для всех православных христиан.

В ходатайстве о возвращении обвинительного акта суд, тем не менее, отказал. Следующее заседание Чечеловского суда состоится 5 марта в 11:30.

