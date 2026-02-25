3 марта 2026 года в Большом зале Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского при поддержке Министерства культуры РФ состоится открытие IX Международного Великопостного хорового фестиваля, сообщает Патриархия.Ru.

Организаторы музыкального форума: АНО «Страна Воскресения», Фонд содействия возрождению Синодального хора, Фонд развития творческих инициатив, Фонд «Академия хоровой культуры» при поддержке Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, Департамента культуры г. Москвы, Москонцерта и Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения.

Фестиваль призван содействовать возрождению давней русской традиции проведения концертов духовной и классической музыки в дни Великого поста, а также повышению общественного интереса к исторической преемственности поколений для духовного просвещения общества. Во время концертов и мероприятий музыкального форума воссоздается старинное исполнительское мастерство лучших школ и мастеров русской духовной музыки.

В первый день Фестиваля будут исполнены редкие шедевры духовной музыки в исполнении Академического Большого хора «Мастера хорового пения» радио «Орфей» (художественный руководитель и дирижер — народный артист России, заслуженный деятель искусств РФ профессор Лев Конторович), Концертного симфонического оркестра Московской консерватории (художественный руководитель и дирижер — профессор Анатолий Левин, дирижер — Михаил Котельников), Московского Синодального хора (художественный руководитель и дирижер — заслуженный артист России Алексей Пузаков), хора «Артос» храма преподобного Сергия Радонежского в Солнцеве г. Москвы (художественная руководительница и дирижер — Варвара Волкова), ансамбля «Колокола России» (художественная руководительница — Галина Филимонова).

В первом отделении прозвучит сочинение Родиона Щедрина «Запечатленный ангел» в форме литургической музыки по мотивам одноименного рассказа Николая Лескова. Это произведение было создано композитором на гребне мощной волны возникшего интереса к русской православной культуре в преддверии празднования 1000-летия Крещения Руси. Характерно признание самого композитора, что это произведение было написано не по чьему-либо заказу, а по «приказу сердца». Главный дирижер — Лев Конторович.

Во втором отделении концерта будет представлен редкий памятник русского музыкального модерна — «Братское поминовение» Александра Кастальского к 170-летию со дня рождения композитора. Созданная в связи с Первой мировой войной композиция не стала уделом истории и не потеряла своей актуальности и в наше время. Мастерство Александра Кастальского воспевает идею вечной жизни и воспринимается как спектакль-мистерия со множеством действующих лиц. Главный дирижер — Михаил Котельников.

Начало в 19.00.

Русская линия