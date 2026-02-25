Русская линия
Сводка новостей от 25 февраля 2026

В Москве пройдёт IX Международный Великопостный хоровой фестиваль
Фестиваль призван содействовать возрождению давней русской традиции проведения концертов духовной и классической музыки в дни Великого поста…

IX Международный Великопостный хоровой фестиваль3 марта 2026 года в Большом зале Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского при поддержке Министерства культуры РФ состоится открытие IX Международного Великопостного хорового фестиваля, сообщает Патриархия.Ru.

Организаторы музыкального форума: АНО «Страна Воскресения», Фонд содействия возрождению Синодального хора, Фонд развития творческих инициатив, Фонд «Академия хоровой культуры» при поддержке Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, Департамента культуры г. Москвы, Москонцерта и Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения.

Фестиваль призван содействовать возрождению давней русской традиции проведения концертов духовной и классической музыки в дни Великого поста, а также повышению общественного интереса к исторической преемственности поколений для духовного просвещения общества. Во время концертов и мероприятий музыкального форума воссоздается старинное исполнительское мастерство лучших школ и мастеров русской духовной музыки.

В первый день Фестиваля будут исполнены редкие шедевры духовной музыки в исполнении Академического Большого хора «Мастера хорового пения» радио «Орфей» (художественный руководитель и дирижер — народный артист России, заслуженный деятель искусств РФ профессор Лев Конторович), Концертного симфонического оркестра Московской консерватории (художественный руководитель и дирижер — профессор Анатолий Левин, дирижер — Михаил Котельников), Московского Синодального хора (художественный руководитель и дирижер — заслуженный артист России Алексей Пузаков), хора «Артос» храма преподобного Сергия Радонежского в Солнцеве г. Москвы (художественная руководительница и дирижер — Варвара Волкова), ансамбля «Колокола России» (художественная руководительница — Галина Филимонова).

В первом отделении прозвучит сочинение Родиона Щедрина «Запечатленный ангел» в форме литургической музыки по мотивам одноименного рассказа Николая Лескова. Это произведение было создано композитором на гребне мощной волны возникшего интереса к русской православной культуре в преддверии празднования 1000-летия Крещения Руси. Характерно признание самого композитора, что это произведение было написано не по чьему-либо заказу, а по «приказу сердца». Главный дирижер — Лев Конторович.

Во втором отделении концерта будет представлен редкий памятник русского музыкального модерна — «Братское поминовение» Александра Кастальского к 170-летию со дня рождения композитора. Созданная в связи с Первой мировой войной композиция не стала уделом истории и не потеряла своей актуальности и в наше время. Мастерство Александра Кастальского воспевает идею вечной жизни и воспринимается как спектакль-мистерия со множеством действующих лиц. Главный дирижер — Михаил Котельников.

Начало в 19.00.

Митрополита Святогорского Арсения выпустили из СИЗО под домашний арест
Наместник Святогорской Лавры пробыл за решёткой 1 год и 10 месяцев, начиная с 25 апреля 2024 года...

В Киеве похищен протоиерей Ярослав Кругленко
Настоятеля Александро-Невского храма, который регулярно участвовал в молитвенных стояниях у Киево-Печерской лавры, задержали сотрудники военкомата...

Константинопольский Патриарх Варфоломей желает продолжения военных действий на Украине до достижения «справедливых условий»
Глава Константинопольской Церкви заявил, что будет поддерживать украинские власти до того, пока они не добьются от России «подлинного мира»...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем генералиссимуса А.С.Шеина и математика Н.И.Лобачевского...

