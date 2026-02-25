В Москве пройдёт IX Международный Великопостный хоровой фестиваль
Фестиваль призван содействовать возрождению давней русской традиции проведения концертов духовной и классической музыки в дни Великого поста…
3 марта 2026 года в Большом зале Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского при поддержке Министерства культуры РФ состоится открытие IX Международного Великопостного хорового фестиваля, сообщает Патриархия.Ru.
Фестиваль призван содействовать возрождению давней русской традиции проведения концертов духовной и классической музыки в дни Великого поста, а также повышению общественного интереса к исторической преемственности поколений для духовного просвещения общества. Во время концертов и мероприятий музыкального форума воссоздается старинное исполнительское мастерство лучших школ и мастеров русской духовной музыки.
В первый день Фестиваля будут исполнены редкие шедевры духовной музыки в исполнении Академического Большого хора «Мастера хорового пения» радио «Орфей» (художественный руководитель и дирижер — народный артист России, заслуженный деятель искусств РФ профессор Лев Конторович), Концертного симфонического оркестра Московской консерватории (художественный руководитель и дирижер — профессор Анатолий Левин, дирижер — Михаил Котельников), Московского Синодального хора (художественный руководитель и дирижер — заслуженный артист России Алексей Пузаков), хора «Артос» храма преподобного Сергия Радонежского в Солнцеве г. Москвы (художественная руководительница и дирижер — Варвара Волкова), ансамбля «Колокола России» (художественная руководительница — Галина Филимонова).
В первом отделении прозвучит сочинение Родиона Щедрина «Запечатленный ангел» в форме литургической музыки по мотивам одноименного рассказа Николая Лескова. Это произведение было создано композитором на гребне мощной волны возникшего интереса к русской православной культуре в преддверии празднования 1000-летия Крещения Руси. Характерно признание самого композитора, что это произведение было написано не по чьему-либо заказу, а по «приказу сердца». Главный дирижер — Лев Конторович.
Во втором отделении концерта будет представлен редкий памятник русского музыкального модерна — «Братское поминовение» Александра Кастальского к 170-летию со дня рождения композитора. Созданная в связи с Первой мировой войной композиция не стала уделом истории и не потеряла своей актуальности и в наше время. Мастерство Александра Кастальского воспевает идею вечной жизни и воспринимается как спектакль-мистерия со множеством действующих лиц. Главный дирижер — Михаил Котельников.
