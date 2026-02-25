Сегодня мы вспоминаем первого русского генералиссимуса и государственного деятеля Алексея Семеновича Шеина, скончавшегося в 1700 году.

Он родился в Москве в 1662 г. и происходил из старинного боярского рода, был правнуком воеводы Михаила Борисовича Шеина, прославившегося героической обороной Смоленска от поляков в Смутное время. В 1680 — 1681 гг. Шеин служил воеводой в Тобольске, принимал активное участие в коронации малолетних Царей Петра I и Ивана V Алексеевичей. При царевне Софье Алексеевне в 1682 г. он был пожалован в бояре, а в следующем 1683 г. его назначили курским воеводой. В 1687 и 1689 гг. Шеин участвовал в неудачных Крымских походах князя Василия Голицына и в Азовском походе 1695 г. А в 1696 г. находясь во главе сухопутного Русского войска во 2-м Азовском походе Петра Великого, проведя «правильную осаду» крепости, в ходе которой Азов был взят, Шеин был первым в России пожалован званием генералиссимуса. Когда Государь отправился за границу с «Великим посольством» (1697 — 1698), генералиссимус Шеин успешно оборонял Азов от крымцев, турок, калмыков, а также строил г. Таганрог. Назначенный главнокомандующим Русской армией, Шеин также возглавлял Пушкарский, Иноземный и Рейтарский приказы. Когда Петр I вернулся в Россию и собственноручно принялся состригать вельможам бороды, первым под царские ножницы попал именно Шеин, оказавшийся в опале за то, что хотя он и энергично подавил вспыхнувший стрелецкий мятеж, но не раскрыл связь восставших стрельцов с царевной Софьей. Однако вскоре генералиссимус был прощен Государем.

Сегодня мы также вспоминаем выдающегося русского математика Николая Ивановича Лобачевского, скончавшегося в Казани в 1856 году. Он родился 20 ноября 1792 г. в Нижнем Новгороде в семье губернского регистратора межевой конторы. Отец Лобачевского умер, когда сыну исполнилось 7 лет, и мать вместе с тремя сыновьями переехала в Казань. Образование Лобачевский получил в Казанском университете, в котором затем последовательно являлся адъюнктом (1814), экстраординарным (1816) и ординарным (1822) профессором. С 1827 г. — ректор Казанского университета. Лобачевский сумел доказать, что существует более чем одна «истинная» геометрия. Его гениальная теория (неевклидова геометрия) была представлена научной общественности Казани в 1826 г., но не была в то время понята и не получила поддержки. Европейские ученые узнали о работах Лобачевского лишь в 1840 г., и в 1842 г. он был избран членом-корреспондентом Геттингенского научного общества. Лобачевскому также принадлежит целый ряд работ по математическому анализу.

В этот же день в 1901 г. состоялось первое заседание старейшей национально-патриотической организации Русское Собрание, на котором был избран Совет РС, состоящий из 18 человек. В него вошли такие представители русской национальной элиты как: известный писатель, впоследствии член Государственного Совета князь Д.П.Голицын (литературный псевдоним Муравлин) (председатель Совета); писатель, публицист С.Н.Сыромятников (товарищ председателя); публицист А.А.Суворин (товарищ председателя); публицист, специалист по финляндскому вопросу, генерал-майор Военно-окружного суда М.М.Бородкин; известный славянофил, генерал-контролер А.В.Васильев; поэт В.Л.Величко; сын известного русского военачальника, последний староста Казанского собора генерал-майор граф Н.Ф.Гейден; статс-секретарь Государственного Совета барон Р.А.Дистерло; профессор Академии Генерального Штаба генерал-майор А.М.Золотарев; видный славянский деятель, публицист, издатель В.В.Комаров; будущий министр земледелия А.В.Кривошеин; будущий статс-секретарь Государственного Совета В.А.Лыщинский; правовед и церковный писатель А.А.Папков; публицист, цензор Н.М.Соколов; известный издатель и меценат А.С.Суворин; будущий товарищ министра внутренних дел А.Н.Харузин; писатель Н.А.Энгельгардт; музыковед, библиотекарь Государственной канцелярии С.В.Юферов.

