Министерство здравоохранения Свердловской области под руководством Татьяны Савиновой приняло решение запустить масштабный проект по кардинальному изменению подходов к консультированию и поддержке беременных женщин в женских консультациях. Проект призван повысить демографические показатели региона, создав более комфортную среду для будущих мам, сообщает официальный сайт Патриаршей комиссии по вопросам семьи.

В женские консультации региона отныне будут привлекать не только акушеров-гинекологов и медицинских психологов, но священнослужителей Русской Православной Церкви, соцработников, юристов и специалистов по финансовым вопросам.

Власти объясняют инициативу сложной демографической ситуацией. По итогам прошлого года доля абортов в регионе превысила средний показатель по стране.

Проект направлен на изменение отношения к беременности и материнству, особенно среди женщин 25−35 лет. В Минздраве считают, что ребёнок может стать стимулом для личного и профессионального роста, а работодатели будут с большим пониманием относиться к сотрудницам с детьми.

«Сегодня мне очень понравилось, что руководитель проекта, презентуя его, произнесла слово: „Нежность“. Мне это очень откликается. Именно так мы хотим выстроить работу с женщинами в наших женских консультациях — с нежностью. Я очень люблю технологию: равный учит равного. У нас есть абсолютно уникальные доктора, у которых 70% женщин после доабортного консультирования меняют своё решение и сохраняют беременность. Сегодня в качестве наставников выступали доктора женских консультаций, которые поделились своими технологиях работы с беременными женщинами», — сказала заместительница губернатора Свердловской области, глава местного здравоохранения Татьяна Савинова.

Русская линия