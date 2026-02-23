В женские консультации Свердловской области привлекут священников Русской Православной Церкви
Министерство здравоохранения региона запускает новый проект по поддержке беременных женщин…
Министерство здравоохранения Свердловской области под руководством Татьяны Савиновой приняло решение запустить масштабный проект по кардинальному изменению подходов к консультированию и поддержке беременных женщин в женских консультациях. Проект призван повысить демографические показатели региона, создав более комфортную среду для будущих мам, сообщает официальный сайт Патриаршей комиссии по вопросам семьи.
В женские консультации региона отныне будут привлекать не только акушеров-гинекологов и медицинских психологов, но священнослужителей Русской Православной Церкви, соцработников, юристов и специалистов по финансовым вопросам.
Власти объясняют инициативу сложной демографической ситуацией. По итогам прошлого года доля абортов в регионе превысила средний показатель по стране.
Проект направлен на изменение отношения к беременности и материнству, особенно среди женщин 25−35 лет. В Минздраве считают, что ребёнок может стать стимулом для личного и профессионального роста, а работодатели будут с большим пониманием относиться к сотрудницам с детьми.
«Сегодня мне очень понравилось, что руководитель проекта, презентуя его, произнесла слово: „Нежность“. Мне это очень откликается. Именно так мы хотим выстроить работу с женщинами в наших женских консультациях — с нежностью. Я очень люблю технологию: равный учит равного. У нас есть абсолютно уникальные доктора, у которых 70% женщин после доабортного консультирования меняют своё решение и сохраняют беременность. Сегодня в качестве наставников выступали доктора женских консультаций, которые поделились своими технологиях работы с беременными женщинами», — сказала заместительница губернатора Свердловской области, глава местного здравоохранения Татьяна Савинова.