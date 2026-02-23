Русская линия
Сводка новостей от 23 февраля 2026

В женские консультации Свердловской области привлекут священников Русской Православной Церкви
Министерство здравоохранения региона запускает новый проект по поддержке беременных женщин…

Женская консультацияМинистерство здравоохранения Свердловской области под руководством Татьяны Савиновой приняло решение запустить масштабный проект по кардинальному изменению подходов к консультированию и поддержке беременных женщин в женских консультациях. Проект призван повысить демографические показатели региона, создав более комфортную среду для будущих мам, сообщает официальный сайт Патриаршей комиссии по вопросам семьи.

В женские консультации региона отныне будут привлекать не только акушеров-гинекологов и медицинских психологов, но священнослужителей Русской Православной Церкви, соцработников, юристов и специалистов по финансовым вопросам.

Власти объясняют инициативу сложной демографической ситуацией. По итогам прошлого года доля абортов в регионе превысила средний показатель по стране.

Проект направлен на изменение отношения к беременности и материнству, особенно среди женщин 25−35 лет. В Минздраве считают, что ребёнок может стать стимулом для личного и профессионального роста, а работодатели будут с большим пониманием относиться к сотрудницам с детьми.

«Сегодня мне очень понравилось, что руководитель проекта, презентуя его, произнесла слово: „Нежность“. Мне это очень откликается. Именно так мы хотим выстроить работу с женщинами в наших женских консультациях — с нежностью. Я очень люблю технологию: равный учит равного. У нас есть абсолютно уникальные доктора, у которых 70% женщин после доабортного консультирования меняют своё решение и сохраняют беременность. Сегодня в качестве наставников выступали доктора женских консультаций, которые поделились своими технологиях работы с беременными женщинами», — сказала заместительница губернатора Свердловской области, глава местного здравоохранения Татьяна Савинова.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Начался Великий пост
Сегодня Чистый понедельник — первый день говенья...

Святейший Патриарх Кирилл возложил венок к могиле Неизвестного солдата у стен Московского Кремля
В День защитника Отечества Предстоятель Русской Православной Церкви традиционно почтил память русских воинов, отдавших свои жизни за Отечество...

В Пскове открыли памятник Герою России иерею Антонию Савченко
Военный священник погиб на Донбассе, спасая раненных из-под обстрела...

В женские консультации Свердловской области привлекут священников Русской Православной Церкви
Министерство здравоохранения региона запускает новый проект по поддержке беременных женщин...

В Госсовете призвали российские компании включиться в решение проблем демографии
Глава Мордовии Артём Здунов сообщил, что в регионе на предприятиях реализуется около 40 мер соцподдержки для сотрудников...

Этот день в Русской истории
Сегодня, в День защитников Отечества, мы вспоминаем русского патриота Г. Н.Луженовского...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика