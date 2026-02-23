23 февраля 2026 года, в День защитника Отечества, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возложил венок к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду у стен Московского Кремля, сообщает Патриархия.Ru.

После возложения венка и минуты молчания прозвучал гимн России. Затем иерархи и духовенство Русской Православной Церкви пропели «Вечную память» «вождем и воинам, на поле брани за веру и Отечество жизнь свою положившим», после чего состоялось прохождение торжественным маршем роты почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.

Святейший Патриарх Кирилл, поздравляя с Днем защитника Отечества воинов Вооруженных сил РФ, сказал:

«Дорогие братья и сестры!

В этот день Церковь и все люди, любящие Отечество, вспоминают о мужестве и героизме тех, кто жизнь свою положил за Родину, как и тех, кто и сегодня, нередко рискуя жизнью, стоит на защите нашего Отечества. И покуда будет это служение воинское, которое требует от человека в случае необходимости отдать за других самое дорогое — жизнь, — до тех пор будет существовать сильное государство и, более того, до тех пор будет сохраняться само понятие подвига.

У слов «подвиг» и «движение» — один и тот же корень, неоднократно об этом говорил и сейчас повторю. Каждый, кто сегодня защищает Родину, кто принимает присягу, сознает, что эта клятва, может быть, потребует от него самого важного и необходимого — здоровья и даже самой жизни. Но люди дают такую клятву, обязуясь защищать свой народ и свою Родину.

Это величайшее служение, и замечательно, что в современной России вновь обращено внимание на Вооруженные силы и на благополучие тех, кто стоит на защите Родины. Верим, что так и будет дальше: будут укрепляться наши Вооруженные силы, будет обеспечиваться благосостояние тех, кто принял присягу и заявил о готовности служить Родине даже до смерти. И если понятие подвига и готовность защищать Родину сохранятся в народе нашем, то и народ сохранится как суверенный, и государство сохранится как независимое.

От воинского служения зависит само существование Родины, а потому Вооруженные силы должны быть на высоте своего призвания. Они должны быть отмобилизованы, они должны быть вооружены, они должны быть дисциплинированы, они должны быть воспитаны в готовности отдать жизнь свою за Отечество. Сегодня всё это имеет место, и дай Бог, чтобы ценности, связанные с воинским служением, всегда сохранялись в нашем народе и нашей стране.

Мы знаем, что сравнительно недавно по историческим меркам военнослужащие, да и все силовые организации, не пользовались тем уважением, которого они заслуживают. Эти времена прошли и, надеемся, никогда не вернутся. А ваше служение, без которого — еще раз повторю — не может существовать независимая суверенная Россия, пусть крепнет и совершенствуется. А для того чтобы были мощными наши Вооруженные силы, надо, чтобы был очень сильный дух тех, кто принимает присягу и готов служить в Вооруженных силах, защищая Родину и благополучие своего народа.

Поздравляю вас, и пусть благословение Божие пребывает над вами, над вашими семьями, над родными и близкими, укрепляя ваши силы и ограждая вас от всякого супостата видимого и невидимого. Храни вас Бог!"

Затем Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к духовенству:

«Всегда по традиции и вас, мои дорогие владыки, отцы, братья, матушки игумении, сестры, поздравляю с этим днем.

Церковь всегда была рядом с армией. Прежде всего потому, что воинский труд и воинское служение связаны с риском для жизни, а для того чтобы рисковать жизнью, человек должен быть сильным духом. Издревле рядом с воинами всегда был священник, и покуда было так, было непобедимым наше воинство. Даже при господстве воинствующего атеизма воины обращались к священнику в самые трудные моменты своей жизни, потому что Церковь всегда была рядом с теми, кто готов был жизнь отдать за Родину, кто подвергался смертельной опасности, защищая Отечество.

Полагаю, что мы и дальше должны быть готовы духовно поддерживать наши Вооруженные силы, воспитывать воинов, исповедующих Православие, в вере православной, любви к Отечеству, верности присяге. Но самое главное — мы сами должны быть на высоте служения Отечеству. А поскольку это непосредственно связано с заповедью о любви к ближним, то, исполняя свой долг перед Отечеством, мы одновременно исполняем и Божественную заповедь, и да укрепит всех нас Господь в служении Богу, Церкви и Отечеству нашему!"

