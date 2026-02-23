Гавриил Николаевич Луженовский родился 12 февраля 1871 г. в Тамбовской губернии в старинной дворянской семье, придерживавшейся славянофильских воззрений. Образование получил на юридическом факультете Московского университета. Получив юридическое образование, Луженовский в течение пяти лет служил помощником, а затем присяжным поверенным при Тамбовском окружном суде. По свидетельству современников, Луженовский являясь представителем адвокатской профессии, «темных дел» никогда не брал, при выборе дела руководствовался всегда совестью и стремился быть одинаковым в своем отношении как с людьми состоятельными, так и с малоимущими.

С нападением Японии на Россию Луженовский стал одним из организаторов сбора пожертвований в Тамбовской губернии на восстановление Русского флота. В это же время он проявил себя как убежденный монархист. Луженовский был одним из инициаторов создания Тамбовского Союза Русских Людей. Энергичного борца за русские интересы заметил тамбовский губернатор Владимир Федорович фон-дер Лауниц, в 1905 г. предложивший Луженовскому должность советника губернского правления. В этой должности ему удалось в кратчайшие сроки пресечь вспыхнувшие в губернии аграрные беспорядки, за подавление которых, а также «за организацию черной сотни в Тамбове», эсеры приговорили монархиста-черносотенца к смерти. 16 января 1906 г. эсерка М.А.Спиридонова, охотившаяся за Луженовским неделю, переодевшись гимназисткой, расстреляла губернского советника, всадив в него пять пуль.

После тяжелых мучений, которые продолжались более трех недель, Луженовский скончался, оставив сиротами трех своих малолетних детей. На памятнике, установленном на месте погребения Луженовского была высечена надпись: «Гавриил Николаевич Луженовский. Родился 12 февр. 1871, скончался 10 февр. 1906, отдав жизнь за Веру, Царя и Отечество. Раненный революционерами пятью разрывными и отравленными пулями, безропотно отстрадав 25 дней, тихо скончался, простив убийцу».

День защитников Отечества имеет сложную историю. Он установлен в память якобы бывшей победы отрядов красноармейцев над немецкими частями под Псковом и Нарвою. Впрочем, есть основания сомневаться, что 23 февраля 1918 г. было какое-то сражение. Известно, что 23 февраля в Петрограде был проведен день Красной Армии под лозунгом «защиты социалистического Отечества от кайзеровских войск». С 1922 г. чествование Красной Армии и Флота приобрело характер большого государственного праздника, который стал отмечаться ежегодно. С 1946 г. праздник стал называться День Советской Армии и Военно-Морского флота. В 1995 г. Государственная Дума России приняла федеральный закон «О днях воинской славы (победных днях) России», в котором этот день назван так: «23 февраля — День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год) — День защитника Отечества». В 2003 г. Госдума отклонила предложение перенести дату празднования Дня защитника Отечества с 23 февраля на 8 сентября — день Бородинского сражения — «за» проголосовали всего 3 депутата.

Несмотря на сложную историю этого праздника 23 февраля стал традиционным профессиональным днем военных, которые должны быть сильными, мужественными, способными защитить свою семью и Родину. С особым чувством отмечают этот праздник воины, ныне сражающиеся за Отечество.

