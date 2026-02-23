Первый день Великого поста называется Чистым понедельником. Это название закрепилось потому, что в России был обычай чистить дом от «духа масленицы», завершившейся накануне, и ходить в баню, чтобы вступать в Великий пост очищенными духовно — через испрашивание прощения в Прощеное воскресенье — и телесно.

Великий пост установлен в память 40-дневного поста Господа Иисуса Христа в пустыне. Это самый длительный и строгий из четырех постов в году. Наиболее строгими являются первая неделя и последняя — Страстная (строго говоря, Страстная седмица находится уже за пределами календарного поста, это особое время, отличное от великопостного, но строгий пост сохраняется, его строгость на Страстной седмице усиливается). Во время поста не разрешается вкушать мясную и молочную пищу, рыба дозволяется лишь дважды — в праздник Благовещения (7 апреля по новому стилю) и в Вербное воскресенье за неделю до Пасхи. Ослабление поста по благословению священника разрешается больным, пожилым людям, путешествующим, беременным.

Во время Великого поста изменяется весь строй повседневной жизни православного христианина. Дух покаяния, самоуглубленного внимания к тому, что происходит в душе, исключает многое из того, что не соответствует «светлой печали» великопостного времени. Раньше в православных странах на весь Великий пост повсеместно отменялись все увеселения (балы, салоны, приемы), закрывались театры, на первой неделе Великого поста и на Страстной седмице прекращались занятия в учебных заведениях, были закрыты все государственные и церковные (кроме, конечно, храмов) учреждения. Для состоящих в браке на всё время Великого поста устанавливается брачный пост, для детей сознательного возраста — некоторое ограничение игр и веселья, позволяющее и им проникнуться атмосферой непохожести поста на все прочее время церковного года.

Существенные изменения происходят в домашней и церковной молитве. В храме пение уступает место продолжительному чтению, все облачения в храме заменяются на темные, во время богослужения в храме полумрак, многие молитвы сопровождаются земными поклонами. В понедельник, вторник, среду и четверг первой недели Великого поста вечерами совершается чтение Великого Покаянного канона св. Андрея Критского. Это очень большой по объему, разделенный на четыре части канон, в котором вся священная история Ветхого и Нового Завета увидена сквозь призму состояний, грехов, страстей и покаяния человеческой души. Персонажи и события священной истории образно представляют все многообразие духовной жизни человека: от рабства безобразию страстей и порабощения плоти до красоты покаяния и царственной свободы духа, даруемой Богом. «Откуду начну плакати окаяннаго моего жития деяний, кое ли положу начало, Христе, нынешнему рыданию; но яко благоутробен, даждь ми прегрешений оставление», — такими словами начинается Великий канон. «Помилуй мя, Боже, помилуй мя», — повторяет хор особым великопостным распевом после каждого тропаря канона.

Также на всех богослужениях читается молитва св. Ефрема Сирина «Господи и Владыко живота моего» (вдохновившая Пушкина на стихотворение «Отцы пустынники и жены непорочны», являющееся, по сути, парафразой этой великопостной молитвы). В этой молитве — несколько прошений, каждое из которых сопровождается земным поклоном. «Дух праздности, уныния, любоначалия и празнословия не даждь ми. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй ми, рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков».

В течение всего Великого поста по будним дням не совершается Литургия — главное христианское богослужение, во время которого хлеб и вино благодатию Святого Духа претворяются в Тело и Кровь Христовы, преподаваемые верным. Но в среду и пятницу Великим постом служат Литургию Преждеосвященных Даров — особое богослужение, во время которого верующих причащают Святыми Дарами Тела и Крови Христовых, освященными заранее (отсюда название — «преждеосвященных Даров») на воскресной Литургии и оставленными на Престоле в алтаре.

Каждую субботу, кроме первой, совершается поминовение усопших, а каждое воскресенье Великого поста имеет особенное посвящение. Первое воскресение именуется Неделей Торжества Православия, во второе — Церковь вспоминает великого богослова XIV века святителя Григория Паламу, третье воскресенье называется Крестопоклонным, когда на поклонение верующим для укрепления их сил выносится Св. Крест, четвертое воскресенье посвящено преподобному Иоанну Лествичнику, пятое — преподобной Марии Египетской.

В некоторых храмах по обычаю, возникшему в XVII—XVIII вв. в западных русских землях, каждое воскресенье (кроме первого) вечером совершаются т.н. пассии — чиноспоследования, посвященные Страстям (страданиям) Господним с чтением акафиста и соответствующих мест из Евангелия, в которых описаны события страстных дней и Распятия Господа Иисуса Христа. «Покланяюся страстем Твоим, Христе, и святому Воскресению», — поет Церковь на пассиях, уже предчувствуя наступление светлого праздника Пасхи.

Русская линия