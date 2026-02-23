21 февраля 2026 года, в региональный день памяти воинов-разведчиков, на территории соединения специального назначения Псковского гарнизона митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил заупокойную литию по погибшим и чин освящения бюстов Героев Отечества — воинского священника иерея Антония Савченко и гвардии рядового Алексея Стрижака, погибших в ходе выполнения задач в зоне специальной военной операции, сообщает официальный сайт Псковской епархии.

Владыке Матфею сослужили руководитель Отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Алексей Воронюк, благочинный Пскова протоиерей Андрей Большанин, заведующий канцелярией Псковской епархии иерей Александр Короплясов и клирик Свято-Троицкого кафедрального собора Пскова иерей Кирилл Быков.

За богослужением молились губернатор Псковской области Михаил Ведерников, советник Генерального прокурора РФ Михаил Матвиенко, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, руководство Псковского территориального гарнизона, военнослужащие, представители силовых структур, родственники погибших Героев.

В знак уважения к доблести тех, кто до конца отдал свой долг Родине, состоялось возложение гирлянды воинской Славы и цветов к мемориальному комплексу воинам-разведчикам. Светлую память воинов спецназа участники мероприятия почтили минутой молчания.

Иерей Антоний Савченко погиб во время ракетной атаки 12 мая 2025 года, спасая раненых. Сам будучи раненым, священник выносил из-под обстрела других людей, которые не могли ходить. Всего он вынес четырёх человек, а когда прилетел очередной снаряд, отец Антоний своим телом закрыл раненого офицера.

Президент России Владимир Путин присвоил ему звание Героя Российской Федерации «за мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга». Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл также наградил убиенного священника орденом благоверного князя Димитрия Донского (I степени).

Рядовой Алексей Стрижак погиб в январе 2025 года во время разведвыхода своей группы. В ходе выдвижения командир разведгруппы наступил на мину и получил тяжёлое ранение. Стрижак оказал ему первую помощь и под обстрелом противника начал его эвакуацию. Укрыв боевого товарища в лесопосадке, заметил беспилотник противника, который навис над другими разведчиками. Чтобы отвлечь внимание оператора беспилотника, он принял огонь на себя и тем самым спас шестерых сослуживцев.

6 июля 2025 года указом Президента Российской Федерации («закрытым») «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга» Алексей Трижак был удостоен звания Героя Российской Федерации (посмертно).

Вечная память и вечный покой пастырям Христовым и героям России!

Русская линия