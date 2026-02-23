Глава комиссии Госсовета РФ по направлению «Семья», глава Республики Мордовия Артем Здунов призвал руководителей предприятий вместе с государством принять участие в решении демографических проблем и улучшении качества жизни людей, сообщает ТАСС.

«Чтобы обеспечить победу, защитить наши духовно-нравственные ценности, нас должно быть много, и мы должны думать не только о народоприумножении, но и качестве жизни. Я благодарю владельцев, директоров предприятий в Мордовии и Российской Федерации, от них очень много зависит, они не только зарабатывают и создают налоговую базу, они фактически реализуют [демографическую] политику на крупных, многотысячных предприятиях. И когда мы говорим о семье, то не только правительство [этими вопросами] занимается, а каждый на своем уровне — директор школы, директор детского сада, руководитель предприятия. Если мы все будем заниматься политикой народоприумножения, на каждом участке, у нас всё будет получаться в самой ближайшей перспективе», — заявил Артём Здунов в ходе открытого диалога «Платформа будущего: Регион-2030. 100 шагов» в Национальном центре «Россия».

По данным пресс-службы главы Мордовии, на предприятиях республики реализуется около 40 мер социальной поддержки для сотрудников, включая жилищные программы, компенсацию оплаты детских садов и многое другое.

В республике создали «Демографический альбом» с анализом демографической ситуации на сорока крупнейших предприятиях Мордовии и описанием внедренных мер поддержки семей с детьми. Так, на Саранском приборостроительном заводе ввели единовременную выплату в 100 тыс. рублей при рождении ребёнка, АО «Рузхиммаш» компенсирует расходы на оплату детских садов, ввёл выплаты сотрудникам на подготовку детей к школе, по жилищной программе работодатель компенсирует 70% затрат своих сотрудников на первоначальный взнос и ежемесячный платёж. Сельскохозяйственные предприятия республики также создают условия для рождения и воспитания детей, например, строят дома для сотрудников.

Кроме того, 25 предприятий региона участвуют в федеральном проекте «Профессионалитет», обеспечивая подготовку квалифицированных специалистов под конкретные нужды производства. Всего в республике совместно с работодателями создано шесть отраслевых кластеров, из которых четыре именно по промышленным направлениям (фармацевтика, металлургия, машиностроение и кабельная продукция). Также продолжается реализация проекта «Производительность труда», в который вовлечено 56 промышленных предприятий.

