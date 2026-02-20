19 февраля 2026 года в Зале церковных соборов кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил торжественную церемонию открытия IV Патриаршего международного фестиваля спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок равноапостольного Николая Японского», посвященного 190-летию со дня рождения святителя Николая Японского, сообщает Патриархия.Ru.

Перед началом церемонии открытия в Красном зале Храма Христа Спасителя Предстоятель Русской Православной Церкви осмотрел фотовыставку, посвященную фестивалю. На выставке также были представлены стенды благотворительного Фонда «Русский крест», который является генеральным партнером фестиваля.

В ходе осмотра экспозиции Святейшего Владыку сопровождали: председатель Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан; личный секретарь Святейшего Патриарха Кирилла епископ Раменский Алексий; член Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта протоиерей Кирилл Соколов; а также заместительница председателя Государственной Думы Анна Кузнецова; министр спорта РФ Михаил Дегтярев; глава Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова; президент благотворительного Фонда «Русский крест» Евгений Благов.

Пояснения давал протоиерей Кирилл Соколов, который передал Его Святейшеству памятные подарки от участников фестиваля. Президент фонда «Русский крест» Евгений Благов поздравил Святейшего Владыку с прошедшей годовщиной интронизации и преподнес Его Святейшеству Патриарший жезл.

Анна Кузнецова продемонстрировала Святейшему Владыке адаптивные тренажеры проекта «Новая высота». Проект был запущен в 2025 году и направлен на повышение доступности занятий спортом и физической культурой для людей с инвалидностью, в том числе через развитие сети адаптивных тренажерных залов. При поддержке Президента России и Минпромторга РФ в рамках проекта «Новая высота» запущено производство отечественной линейки адаптивных тренажеров.

Далее Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проследовал в Зал церковных соборов.

В зале присутствовали многочисленные участники фестиваля, военнослужащие-участники СВО, представители силовых ведомств, общественных и спортивных организаций.

Участникам церемонии был продемонстрирован видеоролик о фестивале.

Затем Святейший Патриарх Кирилл обратился к собравшимся со словом:

«Дорогие братья и сестры! Участники фестиваля!

Сердечно приветствую вас всех в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя на торжественном открытии Международного фестиваля спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок равноапостольного Николая Японского».

Начавшийся в 2011 году как небольшой проект, этот фестиваль за прошедшее время стараниями многих людей стал знаменательным событием, а несколько лет назад приобрел Патриарший статус. И это не просто формальное изменение названия, но свидетельство того, что Церковь видит в ваших трудах важное и ответственное служение.

Почему же сегодня, когда проводится множество самых разных спортивных соревнований, мы обращаем особое внимание именно на «Кубок равноапостольного Николая Японского»? Ответ такой: потому что здесь спорт перестает быть просто состязанием в силе и ловкости. Здесь он становится частью чего-то большего, а именно духовно-нравственного и патриотического воспитания. Фестиваль вносит вклад в укрепление не политических, а духовных и культурных связей между народами.

В нынешнем году исполняется 190 лет со дня рождения святителя Николая, просветителя Японии, имя которого было дано настоящему мероприятию. Этот удивительный подвижник, ставший апостолом Страны восходящего солнца, явил миру образец той внутренней силы духа, которая соединяет в себе крепкую веру в Бога, глубокое уважение к чужой культуре и жертвенное служение ближним. Его миссия, связанная со многими рисками, в определенном смысле была подобна искусному единоборству, ибо требовала выдержки и готовности к ежедневному подвигу. Те, кто знает житие святителя Николая, помнят, что были даже попытки убить его — в самом начале миссии в Японии.

Когда спортсмены выходят на поединок, они тоже вступают в своего рода диалог, где встречаются и воля, и характер, и мастерство. Образцом для них могут стать стойкость и мужество равноапостольного Николая, который не убоялся тяжелых обстоятельств и преобразил своей любовью духовную жизнь значительной части японского народа.

Сегодня, когда информационное пространство перенасыщено примерами агрессии и вседозволенности, когда очень популярным стал культ грубой силы, когда понятия добра и зла намеренно смешиваются, я хотел бы произнести одну фразу, которая многим поможет задуматься: смешение добра и зла — это и есть конец человеческой цивилизации. Как только люди потеряют способность отличать добро от зла, они потеряют способность жить вместе. Если зло становится добром, то теряются все ограничительные факторы: человек живет только для себя и готов использовать любые средства для достижения своей цели, не задумываясь, как это может повлиять на судьбы других людей.

Евангелие учит нас, что сила никогда не должна становиться орудием зла или средством для проявления собственной гордыни. Подлинный спортсмен — это не тот, кто умеет только побеждать других, а тот, кто научился побеждать самого себя: свои гнев, жестокость и тщеславие. Как замечательно сказано в Священном Писании, в книге Притч, «долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города» (Притч. 16:32). Вот что такое победа над самим собой — победа над своими эмоциями, способность сдержать себя тогда, когда что-то идет не так, как хотелось бы. Поэтому весьма важно, что фестиваль ставит перед собой не только спортивные, но и более высокие цели: воспитание в молодом поколении любви к Отечеству и стремления к здоровому и нравственному образу жизни.

Конечно, отрадно свидетельствовать, что из года в год расширяется география и растет масштаб фестиваля. В нынешнем году в нем примут участие более 4,5 тысяч спортсменов из 60 регионов России и из 12 зарубежных стран. Им предстоит соревноваться в 18 видах спорта. Особого упоминания заслуживает то, что вот уже на протяжении 10 лет в состязаниях участвуют спортсмены с ограниченными возможностями. Это яркое свидетельство того, что сила духа выше физической силы и что человек, устремленный к цели, способен преодолевать самые сложные преграды.

Отдельно хотел бы приветствовать ветеранов боевых действий и участников специальной военной операции, которые почтили нас своим присутствием. Деятельно заботясь о созидании достойного будущего России, вы, дорогие ветераны, отстаивали и отстаиваете те самые ценности, которые мы стремимся взрастить в юных спортсменах: верность долгу, жертвенность, любовь к своим ближним и к Отечеству. Пусть пример вашего мужества вдохновляет молодое поколение и помогает им быть достойными гражданами нашей великой страны.

Искренне признателен организаторам фестиваля, тренерам, наставникам и всем участникам.

Заступничеством святого равноапостольного Николая Японского да дарует всем вам Господь крепость душевных и телесных сил, Свою помощь в совершаемых трудах и в спортивных состязаниях во благо Отечества нашего и во здравие души и тела.

Призываю на вас благословение Божие".

Далее Приветствие Президента РФ В. Путина огласил полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев.

Приветствие председателя Правительства РФ М. Мишустина зачитал министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Затем с приветственными словами выступили заместительница председателя Государственной Думы ФС РФ Анна Кузнецова и глава Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

Руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей г. Москвы В. Сучков зачитал приветствие мэра российской столицы С. Собянина.

В адрес фестиваля поступили приветствия от губернатора Московской области А. Воробьева, губернатора Санкт-Петербурга А. Беглова, а также из всех регионов России, ряда стран ближнего и дальнего зарубежья.

Приветствие фестивалю от участников специальной военной операции прозвучало в формате видеообращения.

В завершение официальной части церемонии Святейший Патриарх Кирилл вновь обратился к присутствующим:

«По-настоящему радуюсь всему тому, что сегодня слышу и вижу. Вспоминаю прошлое, уже далекое для молодого поколения, когда даже перекреститься публично было невозможно. А вот теперь в центре России проходит такое собрание единомышленников, посвященное вере и спорту, и каждый из нас понимает, что наша страна стала по-настоящему сильной.

Сегодня Россия имеет статус действительно свободной страны. Как-то я попытался на пальцах посчитать, сколько же вообще стран в мире, которые никому не подчиняются, — пять, максимум десять, и то с оговорками. Но чтобы никто никогда не управлял Россией извне, мы должны сохранять свой суверенитет.

А суверенитет — это не только мощные Вооруженные силы, хотя и они тоже. Суверенитет — это не только сильная власть, хотя и она тоже. Суверенитет — это в первую очередь сознание народа, его твердая решимость никогда, ни при каких условиях не становиться инструментом в руках других сил или исполнять волю чужих народов и государств.

Мы имеем счастье быть суверенной, по-настоящему свободной страной. Мы определяем траекторию своего развития исходя из наших ценностей, из нашего целеполагания. Поэтому мы с вами, не побоюсь сказать, действительно счастливые люди. Мы живем в великой стране, самой большой в мире, с замечательными традициями. Стране, которая сохраняет традиции, несмотря на культурные, политические, научные и прочие трансформации.

Традиция — это в первую очередь передача ценностей. Разрушаются духовные традиции — разрушаются ценности; народ и страна становятся легкой добычей для тех, кто хочет со стороны управлять и манипулировать общественным сознанием. Поэтому нужно благодарить Бога за то, что сегодня Россия такая, какая есть, — свободная, независимая, сильная и вместе с тем современная. Современная страна, которая не разрывает связи с прошлым, и это, конечно, придает огромную силу нашему государству.

Надо любить свое Отечество не формально, а по-настоящему — и умом, и сердцем, с готовностью, если нужно, то и жизнь отдать за други своя, как учит слово Божие (см. Ин. 15:13). Живя в такой замечательной стране, благодаря Бога за то, что мы дети этого народа и этой страны, будем делать все для того, чтобы становиться еще сильнее. Не для того чтобы с кем-то воевать, но для того чтобы никому никогда и в голову не пришло завоевать или подчинить нашу великую Родину.

Конечно, для этого нужны мощные Вооруженные силы, развитая наука и технологии. Но всё это, попади оно в руки предателей, будет работать против страны. Поэтому прежде всего необходимо, чтобы во главе нашего государства были подлинные патриоты. Сегодня наш Президент — православный человек, которому доверяет страна, и вот такие люди должны быть во власти — и центральной, и областной, и районной. Потому что задача власти — скреплять народ и определять такое целеполагание, которое служит общему благо всей страны.

Моя молитва — за Родину, за народ наш, за Вооруженные силы, за всё то, что формирует и определяет подлинную независимость нашего Отечества. Возблагодарим Господа за то, что живем в такую эпоху, будем трудиться и делать все необходимое, чтобы именно такая Россия процветала на многая и благая лета".

Далее состоялся праздничный концерт.

***

Фестиваль, посвященный 190-летию со дня рождения равноапостольного Николая Японского, проходит с 19 по 24 февраля в подмосковном спортивном комплексе «Арена Мытищи».

Фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок равноапостольного Николая Японского» проводится в Подмосковье с 2011 года. За это время в нем приняли участие более 50 тысяч спортсменов и 100 тысяч зрителей. С 2016 года к соревнованиям присоединились спортсмены с ограниченными возможностями. С 2022 года форум имеет статус Патриаршего фестиваля.

В 2026 году спортивные состязания объединят более 5000 спортсменов из 60 регионов России и 12 стран. Соревнования состоятся по 18 дисциплинам. В них будут участвовать как взрослые спортсмены, так и юниоры. Информационную поддержку обеспечат ведущие СМИ с аудиторией в 45 миллионов человек.

В рамках подготовительных мероприятий в зону СВО и 15 епархий Русской Православной Церкви была принесена икона с частицей мощей равноапостольного Николая Японского. Частицу мощей святителя Николая передал в 2013 году для поклонения в России почивший митрополит Токийский и всея Японии Даниил, также преподавший свое благословение фестивалю.

Организаторами фестиваля являются Патриаршая комиссия по вопросам физической культуры и спорта, Министерство спорта Российской Федерации, Правительство Московской области, Администрация г. Мытищи и Российский союз православных единоборцев при поддержке Государственной Думы ФС РФ, Московской митрополии и Сергиево-Посадской епархии. Генеральный партнер фестиваля — благотворительный фонд «Русский крест».

Фестиваль включен в Единый календарный план спортивных мероприятий Минспорта РФ на 2026 год.

Русская линия