19 февраля 2026 года в Московской осетинской общине состоялась презентация сборника произведений полковника Русской Императорской армии Николая Александровича Бигаева (1873−1951), сообщает официальный сайт Российского исторического общества.

Издание представил составитель и научный редактор сборника, председатель Правления Российского исторического общества, доктор исторических наук, автор многих исторических книг по Белому движению Руслан Гагкуев. Участие в подготовке сборника также приняли историки Феликс Киреев и Юрий Пыльцын.

Основу книги составили воспоминания полковника Николая Бигаева о наместниках Кавказа, в конвое которых он служил несколько лет, и впервые публикуемые мемуары о Российской революции 1917 года и Гражданской войне на Кавказе, а также первых годах жизни в эмиграции. Автор даёт свое видение ситуации, сложившейся в Терской области и на Кавказе в 1918—1920 годах, описывает сложные межнациональные взаимоотношения в регионе.

Отдельный блок составляют статьи Бигаева, посвящённые самым разным темам — от особенностей ношения кавказского кинжала и формы одежды кавказского казачества до размышлений о характере русского народа и взаимоотношений Кавказа и России.

«Он был достаточно активным публицистом, который много писал в эмиграции на самые разные темы. Писал о необходимости единства всех народов России. Писал о том, что сепаратистки настроенное казачество — это не настоящее казачество, а настоящие казаки (себя он тоже считал казаком) могут мыслить только о том, чтобы быть в составе России», — подчеркнул Руслан Гагкуев.

Как отметил председатель Правления РИО, Николай Бигаев не участвовал напрямую в боевых действиях, так как служил в конвое, то есть обеспечивал безопасность высокопоставленных военачальников и государственных деятелей, в том числе Великого князя Николая Николаевича. Однако воспоминания Бигаева, близко наблюдавшего многие важные события Первой мировой и Гражданской войны, весьма ценны для понимания тех лет.

«Если говорить о ходе Гражданской войны в Осетии и Владикавказе, его воспоминания дают нам много интересного для характеристики и правителя Осетии Хабаева, и той политики, которую Хабаев старался вести в 1919 году. Пожалуй, что другого такого источника, пусть и личного происхождения, на сегодня у нас нет», — отметил Руслан Гагкуев.

Русская линия