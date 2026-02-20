Русская линия
Сводка новостей от 20 февраля 2026

В Москве состоялась презентация сборника воспоминаний полковника Русской Императорской армии Николая Бигаева
Издание представил председатель Правления Российского исторического общества, доктор исторических наук Руслан Гагкуев…

В Москве состоялась презентация сборника воспоминаний полковника Русской Императорской армии Николая Бигаева19 февраля 2026 года в Московской осетинской общине состоялась презентация сборника произведений полковника Русской Императорской армии Николая Александровича Бигаева (1873−1951), сообщает официальный сайт Российского исторического общества.

Издание представил составитель и научный редактор сборника, председатель Правления Российского исторического общества, доктор исторических наук, автор многих исторических книг по Белому движению Руслан Гагкуев. Участие в подготовке сборника также приняли историки Феликс Киреев и Юрий Пыльцын.

Основу книги составили воспоминания полковника Николая Бигаева о наместниках Кавказа, в конвое которых он служил несколько лет, и впервые публикуемые мемуары о Российской революции 1917 года и Гражданской войне на Кавказе, а также первых годах жизни в эмиграции. Автор даёт свое видение ситуации, сложившейся в Терской области и на Кавказе в 1918—1920 годах, описывает сложные межнациональные взаимоотношения в регионе.

Отдельный блок составляют статьи Бигаева, посвящённые самым разным темам — от особенностей ношения кавказского кинжала и формы одежды кавказского казачества до размышлений о характере русского народа и взаимоотношений Кавказа и России.

«Он был достаточно активным публицистом, который много писал в эмиграции на самые разные темы. Писал о необходимости единства всех народов России. Писал о том, что сепаратистки настроенное казачество — это не настоящее казачество, а настоящие казаки (себя он тоже считал казаком) могут мыслить только о том, чтобы быть в составе России», — подчеркнул Руслан Гагкуев.

Как отметил председатель Правления РИО, Николай Бигаев не участвовал напрямую в боевых действиях, так как служил в конвое, то есть обеспечивал безопасность высокопоставленных военачальников и государственных деятелей, в том числе Великого князя Николая Николаевича. Однако воспоминания Бигаева, близко наблюдавшего многие важные события Первой мировой и Гражданской войны, весьма ценны для понимания тех лет.

«Если говорить о ходе Гражданской войны в Осетии и Владикавказе, его воспоминания дают нам много интересного для характеристики и правителя Осетии Хабаева, и той политики, которую Хабаев старался вести в 1919 году. Пожалуй, что другого такого источника, пусть и личного происхождения, на сегодня у нас нет», — отметил Руслан Гагкуев.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Святейший Патриарх Кирилл возглавил церемонию открытия Кубка равноапостольного Николая Японского
В Москве стартовал IV Патриарший международный фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств, посвященный 190-летию со дня рождения святителя Николая...

Состоялось заседание Архиерейского Синода Русской Зарубежной Церкви
Члены Синода обсудили подготовку грядущего Архиерейского Собора РПЦЗ, который должен состояться с 29 апреля по 5 мая с.г. в Мюнхене...

В Москве состоялась презентация сборника воспоминаний полковника Русской Императорской армии Николая Бигаева
Издание представил председатель Правления Российского исторического общества, доктор исторических наук Руслан Гагкуев...

Митрополит Волоколамский Антоний вновь посетил Святую Землю
Председатель ОВЦС принял участие межконфессиональной конференции с участием Иерусалимского Патриарха Феофила...

Анна Кузнецова заявила о расширении поддержки многодетных семей в России
Вице-спикер Госдумы сообщила, что для многодетных семей будет сохранена выплата единого пособия в случае незначительного превышения прожиточного минимума...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем выдающихся русских первопроходцев Е.П.Хабарова и С.И.Дежнева...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика