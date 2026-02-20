Члены Синода обсудили подготовку грядущего Архиерейского Собора РПЦЗ, который должен состояться с 29 апреля по 5 мая с.г. в Мюнхене…

17 февраля 2026 года с помощью средств удаленной связи под председательством митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Николая состоялось заседание Архиерейского Синода Русской Зарубежной Церкви, в котором приняли участие митрополит Берлинский и Германский Марк, архиепископы Сан-Францисский и Западно-Американский Кирилл и Монреальский и Канадский Гавриил, епископы Лондонский и Западно-Европейский Ириней, Манхэттенский Феодосий и Штутгартский Иов, сообщает официальный сайт Арх. Синода РПЦЗ.

После молитвы и принятия повестки, заранее разосланной Преосвященным епископом Феодосием, Председатель Архиерейского Синода открыл заседание кратким приветствием и сообщением о своих служениях и визитах. В частности, Его Высокопреосвященство рассказал архипастырям о торжествах хиротоний епископов Торонтского Спиридона и Бостонского Михаила, прошедших в Свято-Троицком монастыре в Джорданвилле (Нью-Йорк) в праздники Трех Святителей и Сретения Господня, и о других событиях в жизни Церкви.

Затем секретарь Архиерейского Синода по межправославным отношениям епископ Ириней рассказал о событиях в православном мире со времени последнего заседания. Председатель Предсоборной комиссии владыка Иов выступил с сообщением о ходе подготовки грядущего Архиерейского Собора, который должен состояться с 29 апреля по 5 мая с.г. в Мюнхене.

Архиерейский Синод рассмотрел ряд ходатайств Преосвященных архипастырей, представивших своих клириков и прихожан к церковным наградам.

В завершение заседания митрополит Николай, испросив прощения у архипастырей, пожелал им плодотворного Великого поста и радостной встречи Христа Воскресшего. Затем Преосвященный Феодосий поздравил Председателя Архиерейского Синода с прошедшим тезоименитством, отмеченным накануне, пожелав ему крепкого здравия, бодрости духа и всесильной помощи Божией в Первоиераршем служении, после чего было провозглашено Его Высокопреосвященству многолетие.

Русская линия