Сводка новостей от 20 февраля 2026

Состоялось заседание Архиерейского Синода Русской Зарубежной Церкви
Члены Синода обсудили подготовку грядущего Архиерейского Собора РПЦЗ, который должен состояться с 29 апреля по 5 мая с.г. в Мюнхене…

Курско-Коренная икона Божией Матери17 февраля 2026 года с помощью средств удаленной связи под председательством митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Николая состоялось заседание Архиерейского Синода Русской Зарубежной Церкви, в котором приняли участие митрополит Берлинский и Германский Марк, архиепископы Сан-Францисский и Западно-Американский Кирилл и Монреальский и Канадский Гавриил, епископы Лондонский и Западно-Европейский Ириней, Манхэттенский Феодосий и Штутгартский Иов, сообщает официальный сайт Арх. Синода РПЦЗ.

После молитвы и принятия повестки, заранее разосланной Преосвященным епископом Феодосием, Председатель Архиерейского Синода открыл заседание кратким приветствием и сообщением о своих служениях и визитах. В частности, Его Высокопреосвященство рассказал архипастырям о торжествах хиротоний епископов Торонтского Спиридона и Бостонского Михаила, прошедших в Свято-Троицком монастыре в Джорданвилле (Нью-Йорк) в праздники Трех Святителей и Сретения Господня, и о других событиях в жизни Церкви.

Затем секретарь Архиерейского Синода по межправославным отношениям епископ Ириней рассказал о событиях в православном мире со времени последнего заседания. Председатель Предсоборной комиссии владыка Иов выступил с сообщением о ходе подготовки грядущего Архиерейского Собора, который должен состояться с 29 апреля по 5 мая с.г. в Мюнхене.

Архиерейский Синод рассмотрел ряд ходатайств Преосвященных архипастырей, представивших своих клириков и прихожан к церковным наградам.

В завершение заседания митрополит Николай, испросив прощения у архипастырей, пожелал им плодотворного Великого поста и радостной встречи Христа Воскресшего. Затем Преосвященный Феодосий поздравил Председателя Архиерейского Синода с прошедшим тезоименитством, отмеченным накануне, пожелав ему крепкого здравия, бодрости духа и всесильной помощи Божией в Первоиераршем служении, после чего было провозглашено Его Высокопреосвященству многолетие.

Святейший Патриарх Кирилл возглавил церемонию открытия Кубка равноапостольного Николая Японского
В Москве стартовал IV Патриарший международный фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств, посвященный 190-летию со дня рождения святителя Николая...

В Москве состоялась презентация сборника воспоминаний полковника Русской Императорской армии Николая Бигаева
Издание представил председатель Правления Российского исторического общества, доктор исторических наук Руслан Гагкуев...

Митрополит Волоколамский Антоний вновь посетил Святую Землю
Председатель ОВЦС принял участие межконфессиональной конференции с участием Иерусалимского Патриарха Феофила...

Анна Кузнецова заявила о расширении поддержки многодетных семей в России
Вице-спикер Госдумы сообщила, что для многодетных семей будет сохранена выплата единого пособия в случае незначительного превышения прожиточного минимума...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем выдающихся русских первопроходцев Е.П.Хабарова и С.И.Дежнева...

