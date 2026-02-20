Русская линия
Сводка новостей от 20 февраля 2026

Анна Кузнецова заявила о расширении поддержки многодетных семей в России
Вице-спикер Госдумы сообщила, что для многодетных семей будет сохранена выплата единого пособия в случае незначительного превышения прожиточного минимума…

Анна Кузнецова17 февраля 2026 года заместительница председателя Государственной Думы России Анна Кузнецова в своём Телеграм-канале сообщила о принятии закона, согласно которому «для многодетных семей будет сохранена выплата единого пособия в случае незначительного превышения доходов».

«Наши общественные приемные получают много обращений от многодетных семей. Один из частных вопросов касается назначения и выплат единого пособия на детей. Жизненные ситуации — самые разные, в том числе и отказы в государственной поддержке из-за незначительного превышения критериев нуждаемости создают порой абсурдные ситуации», — заявляла ранее представительница «Единой России».

«Принято важное решение о внесении изменений в правила назначения единого пособия. Если при повторном его назначении у многодетной семьи среднедушевой доход превысил прожиточный минимум, но не более 10%, то единое пособие будет все равно выплачиваться ещё 12 месяцев», — отметил Анна Кузнецова.

По её словам, теперь эта норма прописана в законе, и, по предварительным данным, новые правила коснутся около 230 тысяч детей.

«Важно двигаться дальше. Более половины регионов страны уже отменили критерии нуждаемости при реализации региональных мер поддержки многодетных семей, а в 70 субъектах России реализуется наш «золотой стандарт», — отметила представительница «Единой России».

«Комиссия „Единой России“ по защите семьи, созданная по поручению Президента РФ, продолжит работу по модернизации мер поддержки семей страны. В ближайшее время дадим старт масштабной работе по сбору просемейных инициатив в новую Народную программу», — отметила Анна Кузнецова.

