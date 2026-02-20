Точная дата кончины выдающегося русского первопроходца, исследователя Восточной Сибири Ерофея Павловича Хабарова, к сожалению неизвестна. Мы знаем лишь, что он отошел ко Господу в начале февраля 1671 года.

Он родился между 1605 и 1607 годами в семье крестьян-поморов. Зимой 1628 г. он добрался до реки Хетты, и в течение двух лет служил сборщиком пошлины в Хетском зимовье. В 1632 г. Хабаров прибыл в окрестности реки Лены, где до 1639 г. ходил по ее притокам, охотясь на соболей. Во время своих скитаний Хабаров собирал сведения о Лене, ее притоках, о живущих здесь народах, о полезных ископаемых края. Он стал первооткрывателем соляных источников в устье Куты и обнаружил там «угожие земли» под пашню. К весне 1641 г. он стал первым в этом краю землепашцем, а также построил первую в Восточной Сибири соляную варницу, наладил продажу соли и завел лошадей для перевозки государственных грузов в Якутск. Когда до Хабарова дошли слухи о богатствах амурских земель, он свернул свое прибыльное дело, собрал ватагу «охочих людей» и в марте 1649 г. отправился в новое путешествие. Осенью 1650 г. Хабаров прибыл на Амур и энергично стал осваивать край, за что в 1654 г. первопроходец был пожалован в «дети боярские».

Дата кончины другого замечательного русского землепроходца и полярного исследователя Семена Ивановича Дежнева тоже точно неизвестна. До нас лишь дошли сведения, что скончался он в начале 1673 года.

Родился он около 1605 года в одном из сел на Пинеге или в Великом Устюге в семье крестьян-поморов. Службу свою Дежнев начал рядовым казаком в Тобольске. В начале 1640-х гг. с отрядом казаков он перешел в Енисейск, затем — в Якутск. В поисках «новых землиц» Дежнев добрался до Колымы, где прослужил до лета 1647 г., а затем присоединился к промысловой экспедиции Федота Попова, в ходе которой Дежнев открыл пролив между Азией и Америкой, позже получивший название Берингова. Дежневу и его отряду «холодны и голодны, наги и босы» удалось добраться до берега Анадыря и обогнуть всю Чукотку. За 40 лет пребывания в Сибири Дежнев участвовал в многочисленных боях и стычках, получил не менее 13 ранений. Он отличался надежностью и честностью, выдержкой и миролюбием.

Исследовав новые земли, Дежнев отправился в Москву, до которой добрался осенью 1664 г. За службу и промысел (Дежнев доставил 289 пудов моржовых клыков) казак получил чин атамана и был назначен приказчиком (собирал ясак на реках Оленек, Яна и Вилюй). Во время второго приезда в Москву в 1671 г. Дежнев доставил в столицу груз соболиных мехов, но заболел и умер в начале 1673 года.

