Сводка новостей от 20 февраля 2026

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем выдающихся русских первопроходцев Е.П.Хабарова и С.И.Дежнева…

Ерофей Павлович ХабаровТочная дата кончины выдающегося русского первопроходца, исследователя Восточной Сибири Ерофея Павловича Хабарова, к сожалению неизвестна. Мы знаем лишь, что он отошел ко Господу в начале февраля 1671 года.

Он родился между 1605 и 1607 годами в семье крестьян-поморов. Зимой 1628 г. он добрался до реки Хетты, и в течение двух лет служил сборщиком пошлины в Хетском зимовье. В 1632 г. Хабаров прибыл в окрестности реки Лены, где до 1639 г. ходил по ее притокам, охотясь на соболей. Во время своих скитаний Хабаров собирал сведения о Лене, ее притоках, о живущих здесь народах, о полезных ископаемых края. Он стал первооткрывателем соляных источников в устье Куты и обнаружил там «угожие земли» под пашню. К весне 1641 г. он стал первым в этом краю землепашцем, а также построил первую в Восточной Сибири соляную варницу, наладил продажу соли и завел лошадей для перевозки государственных грузов в Якутск. Когда до Хабарова дошли слухи о богатствах амурских земель, он свернул свое прибыльное дело, собрал ватагу «охочих людей» и в марте 1649 г. отправился в новое путешествие. Осенью 1650 г. Хабаров прибыл на Амур и энергично стал осваивать край, за что в 1654 г. первопроходец был пожалован в «дети боярские».

Дежнев Семен ИвановичДата кончины другого замечательного русского землепроходца и полярного исследователя Семена Ивановича Дежнева тоже точно неизвестна. До нас лишь дошли сведения, что скончался он в начале 1673 года.

Родился он около 1605 года в одном из сел на Пинеге или в Великом Устюге в семье крестьян-поморов. Службу свою Дежнев начал рядовым казаком в Тобольске. В начале 1640-х гг. с отрядом казаков он перешел в Енисейск, затем — в Якутск. В поисках «новых землиц» Дежнев добрался до Колымы, где прослужил до лета 1647 г., а затем присоединился к промысловой экспедиции Федота Попова, в ходе которой Дежнев открыл пролив между Азией и Америкой, позже получивший название Берингова. Дежневу и его отряду «холодны и голодны, наги и босы» удалось добраться до берега Анадыря и обогнуть всю Чукотку. За 40 лет пребывания в Сибири Дежнев участвовал в многочисленных боях и стычках, получил не менее 13 ранений. Он отличался надежностью и честностью, выдержкой и миролюбием.

Исследовав новые земли, Дежнев отправился в Москву, до которой добрался осенью 1664 г. За службу и промысел (Дежнев доставил 289 пудов моржовых клыков) казак получил чин атамана и был назначен приказчиком (собирал ясак на реках Оленек, Яна и Вилюй). Во время второго приезда в Москву в 1671 г. Дежнев доставил в столицу груз соболиных мехов, но заболел и умер в начале 1673 года.

Святейший Патриарх Кирилл возглавил церемонию открытия Кубка равноапостольного Николая Японского
В Москве стартовал IV Патриарший международный фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств, посвященный 190-летию со дня рождения святителя Николая...

Состоялось заседание Архиерейского Синода Русской Зарубежной Церкви
Члены Синода обсудили подготовку грядущего Архиерейского Собора РПЦЗ, который должен состояться с 29 апреля по 5 мая с.г. в Мюнхене...

В Москве состоялась презентация сборника воспоминаний полковника Русской Императорской армии Николая Бигаева
Издание представил председатель Правления Российского исторического общества, доктор исторических наук Руслан Гагкуев...

Митрополит Волоколамский Антоний вновь посетил Святую Землю
Председатель ОВЦС принял участие межконфессиональной конференции с участием Иерусалимского Патриарха Феофила...

Анна Кузнецова заявила о расширении поддержки многодетных семей в России
Вице-спикер Госдумы сообщила, что для многодетных семей будет сохранена выплата единого пособия в случае незначительного превышения прожиточного минимума...

