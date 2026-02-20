Русская линия
Сводка новостей от 20 февраля 2026

Митрополит Волоколамский Антоний вновь посетил Святую Землю
Председатель ОВЦС принял участие межконфессиональной конференции с участием Иерусалимского Патриарха Феофила…

Митрополит Волоколамский Антоний вновь посетил Святую ЗемлюВечером 17 февраля 2026 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний в очередной раз прибыл на Святую Землю, где принял участие в межконфессиональной конференции с участием Иерусалимского Патриарха Феофила, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

В международном аэропорту Бен-Гурион (г. Тель-Авив) иерарха встретил начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Вассиан (Змеев).

Утром 18 февраля митрополит Антоний посетил храм Гроба Господня в Иерусалиме и поклонился его святыням.

В то же день иерарх принял участие в работе конференции «Религии встречаются. и их высшая цель — человек». Форум почтил своим присутствием Блаженнейший Патриарх Святого града Иерусалима и всей Палестины Феофил III, который обратился к присутствующим с приветственным словом.

Среди участников конференции были посол России в Израиле Анатолий Викторов, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы С. Черемин, начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Вассиан (Змеев), начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме в составе Зарубежной Церкви архимандрит Роман (Красовский), настоятельница Горненского женского монастыря в Иерусалиме игумения Екатерина (Чернышева), представители христианских конфессий и иных религий.

Поставленная организаторами форума задача — обмен опытом добрососедства между традиционными религиями, углубление коммуникации и взаимопонимания между народами и общинами России и Израиля. «Данное благое начинание призвано послужить высокой цели — укреплению мира, доверия и согласия. Особую важность ему придает то, что религиозные лидеры собрались на Святой Земле», — отметил в своем выступлении председатель ОВЦС.

Многие века представители разных народов и традиционных религий в России, чья более чем тысячелетняя история неразрывно связана с Русской Православной Церковью, жили преимущественно в мире друг с другом, свидетельствовал митрополит Антоний.

Основа подхода Русской Православной Церкви к взаимоотношениям с людьми иной веры или этноса — это примеры, данные Христом, и указания апостолов. «Исходя из этого, мы всегда стремимся выстраивать открытый и честный миротворческий диалог со всеми, кто этого желает. Могу свидетельствовать о том, что Московский Патриархат обрёл немало единомышленников среди традиционных религиозных общин. Уверены, что объединение наших усилий ради содействия миру и добру, утверждению Богом данных заповедей и ценностей сможет послужить убедительным свидетельством миру перед лицом имеющихся вызовов и проблем», — подчеркнул председатель ОВЦС.

19 февраля 2026 года митрополит Волоколамский Антоний посетил Русскую духовную миссию в Иерусалиме, где состоялась беседа председателя ОВЦС с начальником Русской духовной миссии архимандритом Вассианом (Змеевым), в ходе которой был затронут спектр вопросов, касающихся деятельности Миссии и её подворий.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Святейший Патриарх Кирилл возглавил церемонию открытия Кубка равноапостольного Николая Японского
В Москве стартовал IV Патриарший международный фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств, посвященный 190-летию со дня рождения святителя Николая...

Состоялось заседание Архиерейского Синода Русской Зарубежной Церкви
Члены Синода обсудили подготовку грядущего Архиерейского Собора РПЦЗ, который должен состояться с 29 апреля по 5 мая с.г. в Мюнхене...

В Москве состоялась презентация сборника воспоминаний полковника Русской Императорской армии Николая Бигаева
Издание представил председатель Правления Российского исторического общества, доктор исторических наук Руслан Гагкуев...

Митрополит Волоколамский Антоний вновь посетил Святую Землю
Председатель ОВЦС принял участие межконфессиональной конференции с участием Иерусалимского Патриарха Феофила...

Анна Кузнецова заявила о расширении поддержки многодетных семей в России
Вице-спикер Госдумы сообщила, что для многодетных семей будет сохранена выплата единого пособия в случае незначительного превышения прожиточного минимума...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем выдающихся русских первопроходцев Е.П.Хабарова и С.И.Дежнева...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика