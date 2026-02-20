Вечером 17 февраля 2026 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний в очередной раз прибыл на Святую Землю, где принял участие в межконфессиональной конференции с участием Иерусалимского Патриарха Феофила, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

В международном аэропорту Бен-Гурион (г. Тель-Авив) иерарха встретил начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Вассиан (Змеев).

Утром 18 февраля митрополит Антоний посетил храм Гроба Господня в Иерусалиме и поклонился его святыням.

В то же день иерарх принял участие в работе конференции «Религии встречаются. и их высшая цель — человек». Форум почтил своим присутствием Блаженнейший Патриарх Святого града Иерусалима и всей Палестины Феофил III, который обратился к присутствующим с приветственным словом.

Среди участников конференции были посол России в Израиле Анатолий Викторов, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы С. Черемин, начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Вассиан (Змеев), начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме в составе Зарубежной Церкви архимандрит Роман (Красовский), настоятельница Горненского женского монастыря в Иерусалиме игумения Екатерина (Чернышева), представители христианских конфессий и иных религий.

Поставленная организаторами форума задача — обмен опытом добрососедства между традиционными религиями, углубление коммуникации и взаимопонимания между народами и общинами России и Израиля. «Данное благое начинание призвано послужить высокой цели — укреплению мира, доверия и согласия. Особую важность ему придает то, что религиозные лидеры собрались на Святой Земле», — отметил в своем выступлении председатель ОВЦС.

Многие века представители разных народов и традиционных религий в России, чья более чем тысячелетняя история неразрывно связана с Русской Православной Церковью, жили преимущественно в мире друг с другом, свидетельствовал митрополит Антоний.

Основа подхода Русской Православной Церкви к взаимоотношениям с людьми иной веры или этноса — это примеры, данные Христом, и указания апостолов. «Исходя из этого, мы всегда стремимся выстраивать открытый и честный миротворческий диалог со всеми, кто этого желает. Могу свидетельствовать о том, что Московский Патриархат обрёл немало единомышленников среди традиционных религиозных общин. Уверены, что объединение наших усилий ради содействия миру и добру, утверждению Богом данных заповедей и ценностей сможет послужить убедительным свидетельством миру перед лицом имеющихся вызовов и проблем», — подчеркнул председатель ОВЦС.

19 февраля 2026 года митрополит Волоколамский Антоний посетил Русскую духовную миссию в Иерусалиме, где состоялась беседа председателя ОВЦС с начальником Русской духовной миссии архимандритом Вассианом (Змеевым), в ходе которой был затронут спектр вопросов, касающихся деятельности Миссии и её подворий.

Русская линия