Священный Синод Кипрской Православной Церкви выразил протест в адрес российской Службы внешней разведки в связи с её нашумевшим заявлением по поводу неканонических действий Константинопольского Патриархата и лично Патриарха Варфоломея на территории других Поместных Православных Церквей. Как сообщает Orthodoxia News Agency, на заседании 12 февраля 2026 года Синод назвал заявление «неожиданной и противоречащей христианскому этосу атакой», выразив «неограниченное восхищение» ролью Константинопольского патриархата и «безраздельную поддержку» Патриарху Варфоломею, сообщает портал Raskolam.net.

В своём заявлении Синод Кипрской Церкви подчеркнул глубокое уважение к Константинопольскому патриархату. Отмечается, что «все Вселенские Соборы проходили на территории Вселенского Патриархата и под его главной ответственностью», а его вклад в формулирование христианского вероучения и формирование церковного управления был уникальным и бесспорным. Это, по мнению членов Синода, должно было бы восприниматься с большим уважением Церквями, основанными и организованными значительно позже и получившими христианство и автокефалию от Константинопольского патриархата.

Многовековое служение Патриархата, как сказано в документе, принесло ему первенство служения в Православной Церкви, сделав его «Солнцем, излучающим восточный свет на весь Запад», и неизменным мерилом догматической чистоты Православной Церкви. Сегодня Вселенский Патриархат, по мнению Синода, является выразителем Православия мира и примирения, прав человека и экологической чувствительности, играя пионерскую роль в межхристианских и межрелигиозных диалогах, а также в борьбе с религиозным фундаментализмом и за спасение планеты.

В связи с этим, как отмечают в Кипрской Церкви, Служба внешней разведки России не имеет права критиковать Константинопольский патриархат и обвинять Патриарха Варфоломея во вмешательстве в дела других Поместных Церквей.

Что ж, заявление Кипрской Православной Церкви в силу его особенной подобострастности вряд ли нуждается в каких-либо комментариях. Одно приходит на ум: чем озвученная позиция киприотов в отношении Патриарха Варфоломея отличается от позиции католиков в отношении непогрешимого папы Римского? Да ничем.

Русская линия