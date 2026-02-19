Яков Иванович Ростовцев родился 28 декабря 1803 г. в Петербурге в семье директора народных училищ. Воспитывался в петербургском Пажеском корпусе, откуда в 1822 г. был выпущен прапорщиком в гвардию. В 1825 г. молодой офицер получил предложение от декабристов присоединиться к их сообществу, на что ответил решительным отказом. Узнав о наличии военного заговора против Императора Николая I, Ростовцев, минуя начальство, подал Государю письмо, в котором предупреждал последнего о готовящемся мятеже. Будучи человеком благородным, Ростовцев также передал копию своего письма лидерам декабристов, пытаясь убедить их в необходимости отказаться от своих преступных замыслов, поскольку заговор им был уже раскрыт и не к чему кроме бессмысленного кровопролития выступление декабристов не приведет. Однако попытка Ростовцева предотвратить кровопролитие оказалась тщетной.

С 1828 г. Ростовцев был назначен адъютантом Великого князя Михаила Павловича, затем служил начальником Штаба по управлению военно-учебными заведениями, которые находились в ведении Великого князя Александра Николаевича (будущего Императора Александра II), с которым у Ростовцева сложились дружеские отношения. Войдя на Престол, Царь-Освободитель, назначил Ростовцева членом Секретного комитета, готовящего крестьянскую реформу по отмене крепостного права. Проект Ростовцева лег в основу Положений от 19 февраля 1861 г. За заслуги перед Отечеством Ростовцев, немногим не доживший до этого события, его вдова и дети были возведены в графское достоинство. Скончался Ростовцев в 1860 г.

В этот день 1857 года скончался генерал от инфантерии, герой Отечественной войны 1812 г. граф А.И.Остерман-Толстой.

Александр Иванович Остерман-Толстой родился в 1770 или 1771 г. в семье генерал-поручика И.М.Толстого, а по линии матери приходился племянником графов Остерманов. Начав военную службу прапорщиком лейб-гвардии Преображенского полка, Остерман-Толстой волонтером участвовал в Русско-турецкой войне 1787−91 гг., за отличия при штурме Измаила был награжден орденом Св. Георгия IV ст. В 1798 г. граф в чине генерал-майора вышел в отставку, но после воцарения Императора Александра I вновь вернулся в армию. Скоро Остерман-Толстой вновь отличился в кампаниях 1806−07 гг. против французов, и был награжден орденом Св. Георгия III ст. Но уже в 1810 г., недовольный недолгим франко-русским сближением, граф опять вышел в отставку. В 1812 г. Остерман-Толстой прибыл в армию волонтером, руководил Русскими войсками в бою под Островно, в Бородинском (был тяжело контужен) и Тарутинском сражениях, а также в боях под Малоярославцем. В 1813 г. будучи командиром гвардейского корпуса граф опять отличился, руководя действиями Русских войск в Кульмском сражении, где ему ядром оторвало левую руку. За этот подвиг ему был пожалован очередной орден Св. Георгия, а в 1817 г. граф был произведен в генералы от инфантерии. В 1826 г. Остерман-Толстой окончательно вышел в отставку и с 1831 г. находился в Египте в качестве военного консультанта при Ибрагим-паше, участвовал в военных действиях против турок. Похоронен на кладбище Пти-Саконэ в Женеве.

Сегодня мы также вспоминаем правого государственного деятеля, члена Государственного Совета адмирала А.А.Бирилева, скончавшегося в 1915 году.

Алексей Алексеевич Бирилев родился 16 марта 1844 г. в семье дворян Тверской губернии. Окончив Морской кадетский корпус, Бирилев был направлен для прохождения службы на Балтийский флот. Он дважды бывал в кругосветных плаваниях; будучи командиром крейсера «Минин», совершил на нем плавания к берегам Центральной Америки и в Средиземное море. В 1900 г. Бирилев получил чин вице-адмирала и в 1904 г., после отъезда вице-адмирала С.О.Макарова на дальневосточный театр военных действий был назначен командующим Балтийским флотом и военным губернатором г. Кронштадта. В июне 1905 г. Бирилев был произведен в адмиралы, назначен морским министром, стал членом Государственного Совета, вошел в его правую группу.

«Типичный русак, но живого, горячего темперамента, смотрел на все вопросы с чрезвычайной простотою и прямолинейностью. Патриот до глубины души и, конечно, определенно правый..», — характеризовал Бирилева один из современников.

Русская линия