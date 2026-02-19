Сербский режиссёр, ранее снявший фильм о гонениях на УПЦ, поделился с Предстоятелем своими планами и проектами…

19 февраля 2026 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла со знаменитым сербским кинорежиссёром Эмиром Кустурицей, сообщает Патриархия.Ru.

В ходе беседы гость рассказал Его Святейшеству о своих новых проектах.

«Обсуждали как творческие планы известного режиссера, так и состояние культуры в современном мире», — отметил в своём Телеграм-канале присутствовавший на встрече председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Нельзя не отметить, что встреча Святейшего Патриарха Кирилла и Эмира Кустурици проходила на фоне окончательного изгнания монашествующих Украинской Православной Церкви из храмов Киево-Печерской Лавры, а одной из последних работа сербского режиссёра был фильм «Люди Христовы. Наше время», посвящённых гонениям на верующих на Украине.

Премьера картины состоялась в Белграде в сентябре 2024 года, и вызвала большой отклик среди верующих и духовенства Поместных Православных Церквей.

Героями фильма «Люди Христовы. Наше время» и его создателями стали один из основателей югославской киношколы, сценарист Йован Маркович, режиссер Эмир Кустурица, а также епископ Сербской Православной Церкви владыка Ириней и православный священник из итальянской Генуи, философ и поэт Марио Сельвин.

О развязанной украинскими властями травле канонической Украинской Православной Церкви в фильме рассказывают православный писатель и публицист Ян Таксюр, освобожденный ранее из украинской тюрьмы, куда он был брошен по сфабрикованному политическому обвинению, православный миссионер и философ Руслан Калинчук, священнослужители Николай Могильный и Андрей Ткачев, а также представитель Русской миссии в Риме священник Алексей Максимов.

Сам Эмир Кустурица заявил, что угроза Православию сейчас исходит именно из Украины, а потому надо быть храбрым, чтобы делать такие фильмы.

Русская линия