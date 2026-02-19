Прещение было наложено за то, что священник допустил в храме выступление молодежи с оружием в руках…

16 февраля 2026 года на официальном сайте Балашихинской епархии Русской Православной Церкви был опубликован указ епископа Балашихинского и Орехово-Зуевского Николая о временном отстранении от исполнения обязанностей настоятеля Петропавловского храма рабочего посёлка Обухово Богородского округа протоиерея Сергия Решетняка.

Отец Сергий был отстранён от настоятельства «в связи с нарушением указания священноначалия от 12.05.2017 года за № 2370 о необходимости проведения молодежных мероприятий в помещениях, не предназначенных для богослужений».

На время проведения расследования обязанности настоятеля Петропавловского храма возложены на благочинного церквей Богородского округа протоиерея Марка Ермолаева, на основании работа которого и было наложено прещение.

Ранее в Интернете активно распространилось видео выступления патриотических молодёжных организаций в Петропавловском храме Обухово. При этом участники сцен на фоне икон использовали автоматическое оружие, что многих ввело в искушение.

Особенное внимание на данные кадры обратили украинские СМИ, которые попытались использовать их в нагнетании русофобии и обвинении Русской Православной Церкви в поддержке милитаризации и агрессивности.

Русская линия