Русская линия
Сводка новостей от 19 февраля 2026

Епископ Балашихинский Николай отстранил протоиерея Сергия Решетняка от исполнения обязанностей настоятеля
Прещение было наложено за то, что священник допустил в храме выступление молодежи с оружием в руках…

Указ епископа Балашихинского Николая16 февраля 2026 года на официальном сайте Балашихинской епархии Русской Православной Церкви был опубликован указ епископа Балашихинского и Орехово-Зуевского Николая о временном отстранении от исполнения обязанностей настоятеля Петропавловского храма рабочего посёлка Обухово Богородского округа протоиерея Сергия Решетняка.

Отец Сергий был отстранён от настоятельства «в связи с нарушением указания священноначалия от 12.05.2017 года за № 2370 о необходимости проведения молодежных мероприятий в помещениях, не предназначенных для богослужений».

На время проведения расследования обязанности настоятеля Петропавловского храма возложены на благочинного церквей Богородского округа протоиерея Марка Ермолаева, на основании работа которого и было наложено прещение.

Ранее в Интернете активно распространилось видео выступления патриотических молодёжных организаций в Петропавловском храме Обухово. При этом участники сцен на фоне икон использовали автоматическое оружие, что многих ввело в искушение.

Особенное внимание на данные кадры обратили украинские СМИ, которые попытались использовать их в нагнетании русофобии и обвинении Русской Православной Церкви в поддержке милитаризации и агрессивности.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Владимир Легойда: Действия властей Украины против Украинской Православной Церкви перешли все границы
Глава Синодального отдела отреагировал на изгнание монашествующих ещё из двух храмов Киево-Печерской Лавры...

Епископ Балашихинский Николай отстранил протоиерея Сергия Решетняка от исполнения обязанностей настоятеля
Прещение было наложено за то, что священник допустил в храме выступление молодежи с оружием в руках...

Св. Синод Сербской Православной Церкви отстранил митрополита Жичского Иустина от управления епархией
Владыка был уличён в многочисленных финансовых нарушениях...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем видных государственных и военных деятелей генералов Я.И.Ростовцева и А.И.Остермана-Толстого, а также адмирала А.А.Бирилева...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика