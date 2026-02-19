Священный Синод Епископов Сербской Православной Церкви принял решение отстранить митрополита Жичского Иустина от управления Жичской епархией. Причиной стали многочисленные канонические и другие церковные нарушения в сфере финансового управления. Временно исполняющим обязанности главы епархии назначен митрополит Нишский Арсений. Параллельно начато расследование для определения канонической ответственности митрополита Иустина, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на издание «OrthodoxTimes».

Решение было принято на заседании Синода 18 февраля на основании 74-го канона Святых Апостолов и статей Устава Сербской Православной Церкви. Отстранение будет действовать до очередной сессии Архиерейского Собора в 2026 году. Данные меры стали результатом регулярных инспекций Материально-финансового управления, инициированных Патриаршим Административным Советом ещё в октябре 2023 года.

Комиссии Патриаршего Административного Совета, а затем и Священного Синода, собрали вещественные доказательства, которые указывают на то, что митрополит Иустин совершил ряд серьезных нарушений. Среди них — несанкционированное создание трёх коммерческих компаний («Trifora LLC», «JEŽ LLC» и «Studenica Monastery Winery LLC»), сокрытие их деятельности и регистрация себя в качестве бенефициарного владельца этих предприятий.

Расследование также выявило несанкционированную продажу 34 объектов церковной собственности (квартир, коммерческих помещений и других) в городах Кралево и Чачак. Митрополит Иустин также заключал убыточные многомиллионные контракты с юридическими и физическими лицами в нарушение церковных правил, выдавал несанкционированные многомиллионные кредиты различным компаниям в Сербии. Эти финансовые злоупотребления были названы беспрецедентными для Сербской Православной Церкви и могут повлечь за собой уголовную ответственность перед государственными органами.

Священный Синод выразил сожаление по поводу того, что митрополит Иустин и его соратники, пытаясь избежать церковной и канонической ответственности, неоднократно вводили общественность в заблуждение, утверждая, что он подвергается «политическому преследованию» из-за текущей общественно-политической ситуации в Сербии. Синод категорически отверг эти заявления, подчеркнув, что в данном случае речь идёт исключительно о внутренних канонических и церковных вопросах, юрисдикция по которым принадлежит только Священному Синоду и Архиерейскому Собору Сербской Православной Церкви.

Русская линия