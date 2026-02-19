Глава Синодального отдела отреагировал на изгнание монашествующих ещё из двух храмов Киево-Печерской Лавры…

«Действия киевской власти против Украинской Православной Церкви в очередной раз перешли все границы здравого смысла. Монахов выгоняют из последних оставшихся для богослужений и молитвы храмов Киево-Печерской лавры», — заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своём Телеграм-канале.

«То, что украинская власть декларирует как приверженность демократии и свободе вероисповедания, прямо противоположно тому, что она делает, открыто и методично пытаясь уничтожить единственную каноническую Церковь Украины. И ведь ведают, что творят», — отметил представитель Русской Православной Церкви.

Тем временем, в Министерстве культуры Украины намерены до 23 февраля блокировать монахам Украинской Православной Церкви доступ ко всем храмам Киево-Печерской Лавры и передать их в пользование раскольникам из «Православной церкви Украины», сообщает ТАСС со ссылкой на «Союз православных журналистов».

«В Минкультуры перед Великим постом намерены блокировать братии Киево-Печерской лавры доступ ко всем храмам обители, исключая Агапитский, который фактически находится за монастырской оградой. Их передадут ПЦУ», — говорится на сайте СПЖ.

Во вторник сотрудники заповедника «Киево-Печерская лавра» начали срезать замки на дверях двух храмов Нижней лавры — Крестовоздвиженского и Храма всех преподобных отцов Печерских, и блокировали к ним доступ монахам УПЦ. Это были последние обители на территории Лавры, где монахи УПЦ могли совершать богослужения.

Владимир Легойда: Действия властей Украины против Украинской Православной Церкви перешли все границы

