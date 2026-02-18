Русская линия
Сводка новостей от 18 февраля 2026

Папа Римский Лев отказался от участия в «Совете мира» Дональда Трампа
Госсекретарь кардинал Пьетро Паролин дал понять, что Ватикан не хочет менять свой «нейтральный статус» на зависимость от главы США и по-прежнему считает ООН местом урегулирования международных кризисов…

Кардинал Пьетро ПаролинВатикан официально подтвердил отказ от участия в инициативе «Совет мира», предложенной президентом США Дональдом Трампом. Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин объяснил это решение особым международно-правовым статусом Святого Престола и приоритетом ООН в урегулировании международных кризисов, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на Tribune Сhretienne.

По словам кардинала, роль ООН как центральной площадки для мирного разрешения споров является принципиальной позицией Ватикана. «Совет мира» изначально задумывался как структура для координации переходного управления и восстановления Газы, но впоследствии его мандат был расширен. В инициативу вошли государства Ближнего Востока, Азии и Европы, при этом некоторые западные страны, включая государства ЕС, участвуют лишь в статусе наблюдателей.

Отказ Ватикана обусловлен его особым статусом как субъекта международного права. Дипломатия Святого Престола традиционно строится на принципах нейтралитета и многосторонности, что позволяет сохранять посредническую роль и дистанцию от геополитических блоков. Подчёркивая приоритет ООН, Ватикан подтвердил приверженность существующей системе международного права и своей автономной дипломатической линии.

Папа Римский Лев XIV, первый американец на этом посту, во многом расходится с президентом США Дональдом Трампом. Последнее такое расхождение между Ватиканом и Белым домом возникло после комментариев Трампа о Венесуэле, на которые папа Римский ответил призывом к защите суверенитета страны.

