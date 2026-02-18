Вице-спикер Госдумы обратила внимание Синодального отдела по благотворительности на пожелания родителей по поводу участия детей-аутистов в богослужениях…

Председатель Синодального отдела по благотворительности протоиерей Михаила Потокина и заместительница председателя Государственной Думы России Анна Кузнецова обсудили вопросы помощи и поддержки российских семей с детьми, совместные планы и предстоящие проекты, сообщает Диакония.Ru.

Особое внимание на встрече было уделено семьям, в которых воспитываются дети с особенностями развития, в том числе с расстройством аутического спектра.

«Во время общения родители таких ребят делились тревогами и предложениями по поводу участия детей в богослужениях. Однако опыт организации молебнов и служб для особых детей и их родителей есть. И мы видим, как это востребовано, как нужна поддержка таким семьям», — отметила Анна Кузнецова.

На встрече обсудили возможности расширения практики организации молебнов для особых детей и их родителей, в том числе перед иконой Божией Матери «Целительница», создание детских комнат при храмах, а также в целом совместную работу по поддержке семей с детьми.

Сегодня в Русской Православной Церкви более 400 проектов помощи людям с инвалидностью, в том числе 11 проектов сопровождаемого проживания, 68 проектов помощи глухим и слабослышащим, региональные центры развития детей с ограниченными возможностями здоровья, реабилитационные центры. Для людей с ментальными особенностями открыты центры дневного пребывания, инклюзивные воскресные школы, творческие мастерские, организуется трудовая занятость, летний отдых и сопровождаемое проживание. Также Церковь помогает многодетным и малообеспеченным семьям, многодетным семьям в зоне конфликта, семьям, находящимся в трудной ситуации.

