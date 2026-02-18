Русская линия
Сводка новостей от 18 февраля 2026

Анна Кузнецова попросила Церковь поддержать детей с особенностями развития
Вице-спикер Госдумы обратила внимание Синодального отдела по благотворительности на пожелания родителей по поводу участия детей-аутистов в богослужениях…

Протоиерей Михаил Потокин встретился с вице-спикером Государственной Думы Анной КузнецовойПредседатель Синодального отдела по благотворительности протоиерей Михаила Потокина и заместительница председателя Государственной Думы России Анна Кузнецова обсудили вопросы помощи и поддержки российских семей с детьми, совместные планы и предстоящие проекты, сообщает Диакония.Ru.

Особое внимание на встрече было уделено семьям, в которых воспитываются дети с особенностями развития, в том числе с расстройством аутического спектра.

«Во время общения родители таких ребят делились тревогами и предложениями по поводу участия детей в богослужениях. Однако опыт организации молебнов и служб для особых детей и их родителей есть. И мы видим, как это востребовано, как нужна поддержка таким семьям», — отметила Анна Кузнецова.

На встрече обсудили возможности расширения практики организации молебнов для особых детей и их родителей, в том числе перед иконой Божией Матери «Целительница», создание детских комнат при храмах, а также в целом совместную работу по поддержке семей с детьми.

Сегодня в Русской Православной Церкви более 400 проектов помощи людям с инвалидностью, в том числе 11 проектов сопровождаемого проживания, 68 проектов помощи глухим и слабослышащим, региональные центры развития детей с ограниченными возможностями здоровья, реабилитационные центры. Для людей с ментальными особенностями открыты центры дневного пребывания, инклюзивные воскресные школы, творческие мастерские, организуется трудовая занятость, летний отдых и сопровождаемое проживание. Также Церковь помогает многодетным и малообеспеченным семьям, многодетным семьям в зоне конфликта, семьям, находящимся в трудной ситуации.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Епископ Гедеон (Харон): «Киево-Печерская Лавра считается центром Православия в Киевской Руси, вся нечисть на Украине на неё нацелена, поэтому Лавра принимает первый удар»
Режим Зеленского не успокоится, пока окончательно не изгонит всех монашествующих Украинской Православной Церкви из обители, предупредил владыка...

Антиохийский Патриарх Иоанн с благодарностью отметил активное участие Русской Православной Церкви в помощи народу Сирии
В Дамаске торжественно отметили четвертую годовщину создания Центра протезирования и реабилитации при Представительстве Русской Православной Церкви...

Архиепископ Махачкалинский Варлаам анонсировал начало работ по восстановлению воинского собора святого Александра Невского в Махачкале
В 1939 году храм был закрыт большевиками, в годы войны использовался как склад, в 1953 году — снесён безбожными советскими властями...

Анна Кузнецова попросила Церковь поддержать детей с особенностями развития
Вице-спикер Госдумы обратила внимание Синодального отдела по благотворительности на пожелания родителей по поводу участия детей-аутистов в богослужениях...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы чтим память Святителя Феодосия, архиепископа Черниговского, и вспоминаем генерала Д.М.Карбышева...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика