Святитель Феодосий родился в начале 30-х годов XVII века в семье священника Подольского края. Юношей он вступил в Киево-Братскую коллегию, при Киевском Богоявленском монастыре, который являлся в то время главным центром борьбы Православия против напора католического духовенства — иезуитов и униатов.

После получения образования будущий Святитель принял постриг в Киево-Печерской Лавре и был назван Феодосием в честь преподобного Феодосия Печерского. В 1664 году он стал настоятелем знаменитого Киево-Выдубицкого монастыря, который незадолго до этого бы практически полностью разрушен униатами. Святой Феодосий с усердием принялся за дело, и, благодаря своей энергии и трудолюбию, быстро восстановил иноческую жизнь в обители.

Черниговский архиепископ Лазарь (Баранович) сделал Феодосия своим наместником по митрополии. В 1688 году святой Феодосий был назначен архимандритом Черниговского Елецкого монастыря на место скончавшегося архимандрита Иоанникия (Голятовского). Здесь ему пришлось много потрудиться над благоустройством обители, также приведенной в разорение иезуитами и доминиканцами.

Архимандрит Феодосий участвовал в составлении Соборного ответа Московскому Патриарху Иоакиму по поводу отношения Киевской митрополии к Флорентийскому собору и поднятого на нем вопроса о времени пресуществления Святых Даров.

11 сентября 1692 г. святой Феодосий был торжественно хиротонисан в Успенском соборе Московского кремля в сан архиепископа Черниговского. При святителе Феодосии в Черниговской епархии произошел особый подъем и усиление иночества. Большое внимание святитель уделял духовенству и был строго разборчив в выборе кандидатов.

В 1696 году 5 февраля святитель Феодосий скончался и был погребен в Черниговском Борисоглебском соборе, за правым клиросом, в устроенном для того склепе. Открытие мощей святого Феодосия произошло 9 сентября 1896 года. Мощи были перенесены из Борисоглебского в Спасо-Преображенский собор и переложены в новый кипарисовый гроб и новую драгоценную серебряную раку.

Сегодня день памяти русского военного инженера генерал-лейтенанта Дмитрия Михайловича Карбышева, замученного в лагере смерти Маутхаузен в 1945 году.

Он родился 14 октября 1880 года в Омске. Окончил Сибирский кадетский корпус (1898), Николаевское военное инженерное училище (1900) и Николаевскую военно-инженерную академию (1911). Участвовал в Русско-японской войне 1904−05 гг., был строителем фортов Брестской крепости (1911 — 14). Во время Первой мировой войны он служил в управлении начальника инженерных войск 11-й и 8-й армий, руководил инженерными работами на Юго-Западном фронте.

Встретив революцию в чине подполковника Российской Императорской армии, в декабре 1917 г. Карбышев вступил в ряды РККА, вскоре став инженером Коллегии по инженерной обороне государства. В начале Великой Отечественной войны, находясь на фронте Карбышев был тяжело контужен и попал в плен. Категорически отказался перейти на службу в Вермахт. Будучи узником фашистских лагерей смерти (Майданеке, Освенциме, Заксенхаузене, Маутхаузене), где участвовал в движении Сопротивления., он проводил среди военнопленных активную антифашистскую подпольную работу. В 1945 в лагере Маутхаузен был подвергнут изощрённым пыткам, окончившимся мучительной смертью. В 1946 г. Карбышеву посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

В этот же день, 5 февраля 1722 года, Царь Петр I издал указ о престолонаследии, согласно которому Царствующий Государь получал право сам избирать себе наследника. Правильный порядок престолонаследия восстановлен Императором Павлом Петровичем в 1797 года.

Русская линия