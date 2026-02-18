Епископ Гедеон (Харон): «Киево-Печерская Лавра считается центром Православия в Киевской Руси, вся нечисть на Украине на неё нацелена, поэтому Лавра принимает первый удар»
Режим Зеленского не успокоится, пока окончательно не изгонит всех монашествующих Украинской Православной Церкви из обители, предупредил владыка…
Киево-Печёрская Лавра принимает на себя первые удары нацелившейся на каноническое Православие на Украине нечисти в лице безбожного режима Зеленского, заявил бывший настоятель снесенного украинскими властями Десятинного мужского монастыря в Киеве епископ Гедеон (Харон), передаёт РИА Новости.
17 февраля 2026 года в Успенской Киево-Печерской лавре сотрудники национального заповедника срезали замки еще в двух храмах Нижней лавры — Крестовоздвиженском и Теплом, сообщил адвокат Лавры протоиерей Никита Чекман. Таким образом братия обители лишилась доступа к последним церквям, где еще совершались богослужения.
«Два года тому назад срезали уже замки, срезали ворота на Верхней лавре, на соборе, который являлся кафедральным собором Украинской Православной Церкви — я имею в виду Лаврский храм, — и во всех других. Теперь взялись уже и за Нижнюю лавру. Это очень прогнозируемая ситуация, так как борьба с каноническим Православием на Украине продолжается, и становится всё хуже и хуже. Лавра считается центром Православия в Киевской Руси, вся нечисть на Украине на неё нацелена, поэтому Лавра принимает первый удар», — прокомментировал произошедшее епископ Гедеон.
Архипастырь напомнил, что Десятинный монастырь УПЦ, в котором он ранее был настоятелем, был снесён киевскими властями. «Так как Лавру не снесёшь с лица земли — её, конечно, пытаются полностью захватить, выдавить оттуда нашу братию — монахов православных. И осквернить, что уже и происходит. Ситуация будет усугубляться, они назад не отступят», — заключил владыка.
