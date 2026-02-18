Режим Зеленского не успокоится, пока окончательно не изгонит всех монашествующих Украинской Православной Церкви из обители, предупредил владыка…

Епископ Гедеон (Харон): «Киево-Печерская Лавра считается центром Православия в Киевской Руси, вся нечисть на Украине на неё нацелена, поэтому Лавра принимает первый удар»

Киево-Печёрская Лавра принимает на себя первые удары нацелившейся на каноническое Православие на Украине нечисти в лице безбожного режима Зеленского, заявил бывший настоятель снесенного украинскими властями Десятинного мужского монастыря в Киеве епископ Гедеон (Харон), передаёт РИА Новости.

17 февраля 2026 года в Успенской Киево-Печерской лавре сотрудники национального заповедника срезали замки еще в двух храмах Нижней лавры — Крестовоздвиженском и Теплом, сообщил адвокат Лавры протоиерей Никита Чекман. Таким образом братия обители лишилась доступа к последним церквям, где еще совершались богослужения.

«Два года тому назад срезали уже замки, срезали ворота на Верхней лавре, на соборе, который являлся кафедральным собором Украинской Православной Церкви — я имею в виду Лаврский храм, — и во всех других. Теперь взялись уже и за Нижнюю лавру. Это очень прогнозируемая ситуация, так как борьба с каноническим Православием на Украине продолжается, и становится всё хуже и хуже. Лавра считается центром Православия в Киевской Руси, вся нечисть на Украине на неё нацелена, поэтому Лавра принимает первый удар», — прокомментировал произошедшее епископ Гедеон.

Архипастырь напомнил, что Десятинный монастырь УПЦ, в котором он ранее был настоятелем, был снесён киевскими властями. «Так как Лавру не снесёшь с лица земли — её, конечно, пытаются полностью захватить, выдавить оттуда нашу братию — монахов православных. И осквернить, что уже и происходит. Ситуация будет усугубляться, они назад не отступят», — заключил владыка.

Русская линия