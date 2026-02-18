Русская линия
Сводка новостей от 18 февраля 2026

Архиепископ Махачкалинский Варлаам анонсировал начало работ по восстановлению воинского собора святого Александра Невского в Махачкале
В 1939 году храм был закрыт большевиками, в годы войны использовался как склад, в 1953 году — снесён безбожными советскими властями…

Архиепископ Махачкалинский Варлаам анонсировал начало работ по восстановлению воинского собора святого Александра Невского в МахачкалеВ 2026 году в Дагестане начнутся строительные работы по воссозданию воинского собора святого благоверного князя Александра Невского, уничтоженного в советские годы. Об этом на пресс-конференции в региональном информационном центре «ТАСС Кавказ» сообщил архиепископ Махачкалинский и Дербентский Варлаам, передаёт ТАСС.

«В этом году у нас очень большая задача — мы завершаем сейчас проект собора. До революции здесь был воинский собор в честь Александра Невского. Мы заканчиваем документацию проекта, проходим последние штрихи экспертизы. Глава Республики Дагестан Сергей Меликов сказал, что мы приступим в этом году к строительству», — сообщил архиепископ Варлаам.

6 декабря 2022 года, в день памяти святого благоверного великого князя Александра Невского, в Махачкале близ памятника «Первой русской учительнице» был заложен камень в основание будущего военного собора в честь святого благоверного князя Александра Невского.

Чин освящения закладного камня в основание храма возглавил архиепископ в сослужении клириков епархии. За богослужением молились Полномочный представитель Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка и архипастыри из регионов Северного Кавказа, прибывшие в Дагестан на торжества, посвященные 10-летию учреждения Махачкалинской епархии, — митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, архиепископ Владикавказский и Аланский Герасим, епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон, епископ Тихорецкий и Кореновский Стефан.

Спустя четыре года есть надежда, что работы по воссозданию храма сдвинутся с мёртвой точки.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Епископ Гедеон (Харон): «Киево-Печерская Лавра считается центром Православия в Киевской Руси, вся нечисть на Украине на неё нацелена, поэтому Лавра принимает первый удар»
Режим Зеленского не успокоится, пока окончательно не изгонит всех монашествующих Украинской Православной Церкви из обители, предупредил владыка...

Антиохийский Патриарх Иоанн с благодарностью отметил активное участие Русской Православной Церкви в помощи народу Сирии
В Дамаске торжественно отметили четвертую годовщину создания Центра протезирования и реабилитации при Представительстве Русской Православной Церкви...

Архиепископ Махачкалинский Варлаам анонсировал начало работ по восстановлению воинского собора святого Александра Невского в Махачкале
В 1939 году храм был закрыт большевиками, в годы войны использовался как склад, в 1953 году — снесён безбожными советскими властями...

Анна Кузнецова попросила Церковь поддержать детей с особенностями развития
Вице-спикер Госдумы обратила внимание Синодального отдела по благотворительности на пожелания родителей по поводу участия детей-аутистов в богослужениях...

Папа Римский Лев отказался от участия в «Совете мира» Дональда Трампа
Госсекретарь кардинал Пьетро Паролин дал понять, что Ватикан не хочет менять свой «нейтральный статус» на зависимость от главы США и по-прежнему считает ООН местом урегулирования международных кризисов...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы чтим память Святителя Феодосия, архиепископа Черниговского, и вспоминаем генерала Д.М.Карбышева...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика