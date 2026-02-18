В 1939 году храм был закрыт большевиками, в годы войны использовался как склад, в 1953 году — снесён безбожными советскими властями…

В 2026 году в Дагестане начнутся строительные работы по воссозданию воинского собора святого благоверного князя Александра Невского, уничтоженного в советские годы. Об этом на пресс-конференции в региональном информационном центре «ТАСС Кавказ» сообщил архиепископ Махачкалинский и Дербентский Варлаам, передаёт ТАСС.

«В этом году у нас очень большая задача — мы завершаем сейчас проект собора. До революции здесь был воинский собор в честь Александра Невского. Мы заканчиваем документацию проекта, проходим последние штрихи экспертизы. Глава Республики Дагестан Сергей Меликов сказал, что мы приступим в этом году к строительству», — сообщил архиепископ Варлаам.

6 декабря 2022 года, в день памяти святого благоверного великого князя Александра Невского, в Махачкале близ памятника «Первой русской учительнице» был заложен камень в основание будущего военного собора в честь святого благоверного князя Александра Невского.

Чин освящения закладного камня в основание храма возглавил архиепископ в сослужении клириков епархии. За богослужением молились Полномочный представитель Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка и архипастыри из регионов Северного Кавказа, прибывшие в Дагестан на торжества, посвященные 10-летию учреждения Махачкалинской епархии, — митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, архиепископ Владикавказский и Аланский Герасим, епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон, епископ Тихорецкий и Кореновский Стефан.

Спустя четыре года есть надежда, что работы по воссозданию храма сдвинутся с мёртвой точки.

Русская линия