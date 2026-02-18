16 февраля 2026 года по благословению Блаженнейшего Патриарха Великой Антиохии и всего Востока Иоанна X в актовом зале дамасского собора в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня состоялись торжественный акт и праздничный детский концерт, посвящённые четвертой годовщине основания Центра протезирования и реабилитации при Представительстве Русской Православной Церкви в Дамаске, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Празднование знаменательной годовщины возглавил Предстоятель Антиохийской Православной Церкви Блаженнейший Патриарх Иоанн.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в праздничном мероприятии принял участие заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата протоиерей Игорь Якимчук.

В числе участников мероприятия были епископ Дарайский Моисей, заместитель министра здравоохранения Правительства Сирийской Арабской Республики д-р Хассан Аль Хатиб, временный поверенный в делах Российской Федерации в Сирии Е. Козлов, исполнительный директор Фонда поддержки христианской культуры и наследия Е. Скопенко, представитель Патриарха Московского и всея Руси при Антиохийском Патриаршем престоле архимандрит Филипп (Васильцев), атташе по вопросам обороны при Посольстве РФ в Сирии полковник А. Бодрединов, сотрудники российских посольства и военной миссии, прихожане подворья Русской Православной Церкви в Дамаске, пациенты Центра протезирования и реабилитации.

Протоиерей Игорь Якимчук передал приветствие Предстоятеля Русской Православной Церкви Святейшего Патриарха Кирилла и подчеркнул важность совместного проекта Центра протезирования и реабилитации для современной Сирии, а также для укрепления братских взаимоотношений с Антиохийской Православной Церковью.

Заместитель министра здравоохранения д-р Хассан Аль Хатиб зачитал участникам праздника приветствие от главы администрации президента Сирии д-ра М. аш-Шараа и пожелал работникам Центра успешных трудов.

Со словами приветствия к гостям обратился временный поверенный в делах РФ в Сирии Е. Козлов, который подчеркнул общегуманитарное значение Центра и его роль в укреплении взаимоотношений между Россией и новой Сирией.

В завершение праздника к его гостям обратился Блаженнейший Патриарх Великой Антиохии и всего Востока Иоанн, который, в частности, сказал:

«Уважаемый доктор Хассан, уважаемые сотрудники центра, с большой благодарностью мы приветствуем всех, кто разделяет с нами сегодняшний праздник. Особенно радостно приветствовать делегацию из России, прибывшую специально в этот день, чтобы быть с нами.

Русская и Антиохийская Церкви помогают всем без исключения. Мы активно участвуем в жизни сирийской страны. Мы тесно взаимодействуем с нашими братьями-мусульманами во благо нашей Родины. Наши моральные принципы — это евангельские принципы: вера, помощь всем и осознание того, что мы все братья.

Мы высоко ценим предоставленные правительством условия для облегчения работы этого центра. Благодарим центр за надежду, которую он подарил детям и продолжает дарить на протяжении четырех лет".

После окончания концерта члены делегации Русской Православной Церкви посетили в Дамаске храм во имя пророка Божия Илии, в котором 22 июня 2025 года произошёл террористический акт, и ознакомились с ходом восстановительных работ.

В тот же день Блаженнейший Патриарх Иоанн принял делегацию Русской Православной Церкви в своей официальной резиденции в Дамаске. Во встрече приняли заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата протоиерей Игорь Якимчук, представитель Патриарха Московского и всея Руси при Антиохийском Патриаршем престоле архимандрит Филипп (Васильцев), исполнительный директор Фонда поддержки христианской культуры и наследия Е.И. Скопенко и атташе по вопросам обороны при Посольстве Российской Федерации в Сирии А.В. Бодрединов.

