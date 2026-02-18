Русская линия
Сводка новостей от 18 февраля 2026

Антиохийский Патриарх Иоанн с благодарностью отметил активное участие Русской Православной Церкви в помощи народу Сирии
В Дамаске торжественно отметили четвертую годовщину создания Центра протезирования и реабилитации при Представительстве Русской Православной Церкви…

В Дамаске торжественно отметили четвертую годовщину создания Центра протезирования и реабилитации при Представительстве Русской Православной Церкви16 февраля 2026 года по благословению Блаженнейшего Патриарха Великой Антиохии и всего Востока Иоанна X в актовом зале дамасского собора в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня состоялись торжественный акт и праздничный детский концерт, посвящённые четвертой годовщине основания Центра протезирования и реабилитации при Представительстве Русской Православной Церкви в Дамаске, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Празднование знаменательной годовщины возглавил Предстоятель Антиохийской Православной Церкви Блаженнейший Патриарх Иоанн.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в праздничном мероприятии принял участие заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата протоиерей Игорь Якимчук.

В числе участников мероприятия были епископ Дарайский Моисей, заместитель министра здравоохранения Правительства Сирийской Арабской Республики д-р Хассан Аль Хатиб, временный поверенный в делах Российской Федерации в Сирии Е. Козлов, исполнительный директор Фонда поддержки христианской культуры и наследия Е. Скопенко, представитель Патриарха Московского и всея Руси при Антиохийском Патриаршем престоле архимандрит Филипп (Васильцев), атташе по вопросам обороны при Посольстве РФ в Сирии полковник А. Бодрединов, сотрудники российских посольства и военной миссии, прихожане подворья Русской Православной Церкви в Дамаске, пациенты Центра протезирования и реабилитации.

Протоиерей Игорь Якимчук передал приветствие Предстоятеля Русской Православной Церкви Святейшего Патриарха Кирилла и подчеркнул важность совместного проекта Центра протезирования и реабилитации для современной Сирии, а также для укрепления братских взаимоотношений с Антиохийской Православной Церковью.

Заместитель министра здравоохранения д-р Хассан Аль Хатиб зачитал участникам праздника приветствие от главы администрации президента Сирии д-ра М. аш-Шараа и пожелал работникам Центра успешных трудов.

Со словами приветствия к гостям обратился временный поверенный в делах РФ в Сирии Е. Козлов, который подчеркнул общегуманитарное значение Центра и его роль в укреплении взаимоотношений между Россией и новой Сирией.

В завершение праздника к его гостям обратился Блаженнейший Патриарх Великой Антиохии и всего Востока Иоанн, который, в частности, сказал:

«Уважаемый доктор Хассан, уважаемые сотрудники центра, с большой благодарностью мы приветствуем всех, кто разделяет с нами сегодняшний праздник. Особенно радостно приветствовать делегацию из России, прибывшую специально в этот день, чтобы быть с нами.

Русская и Антиохийская Церкви помогают всем без исключения. Мы активно участвуем в жизни сирийской страны. Мы тесно взаимодействуем с нашими братьями-мусульманами во благо нашей Родины. Наши моральные принципы — это евангельские принципы: вера, помощь всем и осознание того, что мы все братья.

Мы высоко ценим предоставленные правительством условия для облегчения работы этого центра. Благодарим центр за надежду, которую он подарил детям и продолжает дарить на протяжении четырех лет".

После окончания концерта члены делегации Русской Православной Церкви посетили в Дамаске храм во имя пророка Божия Илии, в котором 22 июня 2025 года произошёл террористический акт, и ознакомились с ходом восстановительных работ.

В тот же день Блаженнейший Патриарх Иоанн принял делегацию Русской Православной Церкви в своей официальной резиденции в Дамаске. Во встрече приняли заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата протоиерей Игорь Якимчук, представитель Патриарха Московского и всея Руси при Антиохийском Патриаршем престоле архимандрит Филипп (Васильцев), исполнительный директор Фонда поддержки христианской культуры и наследия Е.И. Скопенко и атташе по вопросам обороны при Посольстве Российской Федерации в Сирии А.В. Бодрединов.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Епископ Гедеон (Харон): «Киево-Печерская Лавра считается центром Православия в Киевской Руси, вся нечисть на Украине на неё нацелена, поэтому Лавра принимает первый удар»
Режим Зеленского не успокоится, пока окончательно не изгонит всех монашествующих Украинской Православной Церкви из обители, предупредил владыка...

Антиохийский Патриарх Иоанн с благодарностью отметил активное участие Русской Православной Церкви в помощи народу Сирии
В Дамаске торжественно отметили четвертую годовщину создания Центра протезирования и реабилитации при Представительстве Русской Православной Церкви...

Архиепископ Махачкалинский Варлаам анонсировал начало работ по восстановлению воинского собора святого Александра Невского в Махачкале
В 1939 году храм был закрыт большевиками, в годы войны использовался как склад, в 1953 году — снесён безбожными советскими властями...

Анна Кузнецова попросила Церковь поддержать детей с особенностями развития
Вице-спикер Госдумы обратила внимание Синодального отдела по благотворительности на пожелания родителей по поводу участия детей-аутистов в богослужениях...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы чтим память Святителя Феодосия, архиепископа Черниговского, и вспоминаем генерала Д.М.Карбышева...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика