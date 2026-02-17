Депутаты от партии «Справедливая Россия» в Госдуме предложили увеличить пособие по уходу за ребёнком и продлить срок его выплаты…

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» предложили повысить размер минимального пособия по уходу за ребёнком, чтобы оно не было ниже прожиточного минимума на ребёнка в регионе проживания, а также выплачивать ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до трех лет, сообщает РИА Новости.

Соответствующий законопроект о внесении таких изменений в действующее законодательство будет внесён на рассмотрение Госдумы во вторник. Автором инициативы стал лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов.

«Настоящим законопроектом предлагается ключевая мера, направленная на преодоление одного из главных экономических препятствий для рождения детей: увеличение минимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет до уровня регионального прожиточного минимума на ребенка», — сообщается в пояснительной записке к проекту.

Сергей Миронов уточнил, что проектом предлагается, во-первых, увеличить срок пособий, которые молодые родители получают на малышей.

«Выплачивать ежемесячное пособие по уходу за ребенком не до полутора, а до трех лет. Три года — максимальный срок декретного отпуска, тогда почему выплаты заканчиваются в полтора? Тем более что не всегда родители могут выйти на работу раньше, в том числе из-за нехватки мест в яслях. Нужно продлить срок выплат до трех лет, это давнее программное требование нашей партии», — добавил он.

Также, по словам лидера партии, законопроектом устанавливается, что минимальное пособие не может быть ниже прожиточного минимума на ребёнка в регионе проживания.

«Минимальное пособие по уходу за ребенком на этот год — меньше 11 тысяч рублей. Мы предлагаем гарантировать пособие не ниже прожиточного минимума, в том числе и неработающим родителям, студентам, самозанятым, ИП. Не у всех высокие зарплаты, не все отчисляют большие страховые взносы. Но люди стали родителями, воспитывают малыша, государство обязано обеспечить ребенку хотя бы прожиточный минимум», — считает Сергей Миронов.

